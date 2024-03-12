Такер Карлсон: антироссийские санкции показали всему миру, что на США нельзя рассчитывать

Когда Россию отключили от SWIFT, а у богатых россиян отобрали собственность, весь мир воспринял это как сигнал о том, что с Америкой лучше не иметь дел, рассуждает независимый журналист Такер Карлсон. По его словам, использование доллара и санкций в политических играх подорвало позиции США, но простые американцы этого ещё не понимают.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Я не решил жить в России, я не сторонник Путина. Но ведь идёт война! И она обрушивает экономику США! И большинство американцев этого не понимают. А я просто хочу говорить об этом. И я принял это решение…



КРИС КУОМО, бывший ведущий CNN: Обрушивает экономику, но не военную экономику! Значительная часть этих денег в итоге возвращается…



ТАКЕР КАРЛСОН: Небольшая кучка людей обогащается.



КРИС КУОМО: …к монопартии, к корпорациям, которые этим занимаются.



ТАКЕР КАРЛСОН: Нет, тут я с вами совершенно согласен.



КРИС КУОМО: Они всегда находят способ выиграть!



ТАКЕР КАРЛСОН: То, что Россию вышвырнули из SWIFT, украли у людей собственность — у «олигархов», многие из которых не имели никакого отношения к вводу войск на Украину, — это не порядок, основанный на правилах! На самом-то деле. Это самая жёсткая политическая игра, какая только бывает, и власти США играют в неё, используя доллар США и режимы санкций. Какой сигнал это подаёт всему остальному миру? «Убирайтесь подальше от Соединённых Штатов! Если они изберут маразматика вроде Байдена или кого-то, кто нас недолюбливает, они будут использовать доллар и санкции, чтобы нас уничтожить! Уходите прочь, это больше не безопасная гавань!»



И этот факт изменит мировую историю, изменит ход американской истории. Мы будем жить с этим до конца своих дней. Наши внуки будут с этим жить. Я не думаю, что американцы это понимают. И я хочу, чтобы они поняли. И я хочу услышать, что думает Путин. Не знаю, удалось мне или нет, но это было, определённо…



Чего я не хотел делать, так это пытаться убедить других журналистов, к большинству которых я не питаю ни малейшего уважения, что я хороший человек. Мне неважно, что они обо мне думают. Они постоянно называют меня нацистом, а это неправда. Так что их мнение не имеет абсолютно никакого значения. Я просто хочу сосредоточиться на том, на чём хочу сосредоточиться. Не нравится — не смотрите!



Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.