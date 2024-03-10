Forbes: «опаснее, чем ядерное оружие» — цифровые валюты России и Китая угрожают гегемонии доллара

Стремление стран БРИКС под руководством России и Китая к созданию независимых от доллара цифровых платёжных систем может быть опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие, пишет Forbes со ссылкой на мнение экономистов. Как отмечает издание, сегодня обе страны активно работают над собственными проектами цифровых валют.

Китай и Россия объединились для создания платежной системы, основанной на технологии блокчейн — и это, по мнению экономистов, может быть «опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие».



Как отмечает Forbes, страны БРИКС в последние годы искали способы покончить с зависимостью от доллара США. Тенденция усилилась после введения Соединёнными Штатами финансовых санкций в отношении России.



На этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал важной целью на перспективу «создания в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн». По его словам, эта система была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики.



Тем временем Китай внедряет цифровую версию своего юаня в попытке контролировать внутренние денежные потоки и конкурировать с долларом на мировой арене, напоминает издание.