Экономические санкции никогда не работают, их всегда каким-то образом удаётся обойти, отмечает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с Флавио фон Вицлебеном. Однако санкции в спорте — совсем другое дело. Кнайсль считает их самой низкой разновидностью штрафных мер и ударом в лицо всему спортивному миру, подчёркивая, что недопуск российских спортсменов на Игры в Париже противоречит самому олимпийскому духу.
КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-министр иностранных дел Австрии:На мой взгляд, в случае этих запретов — например, недопуск к участию в летних Играх в Париже летом 2024 года, — речь идёт о самых отвратительных санкциях. Потому что в случае экономических санкций всегда была контрабанда, будь то Ирак в 1990-е годы, Иран — это как-то работает.
Экономические санкции ни к чему не ведут. Санкции в отношении вооружений также ни к чему не приводят, это мы уже видели по Южной Африке — там был развёрнут, так сказать, химический арсенал Израиля и США.
Однако спортивные санкции действительно имеют значение. Потому что человеку только однажды бывает 20 лет. А если ты олимпийский пловец, достигший, так сказать, своих лучших лет в 20—21 год, то ты хочешь проплыть на Олимпийских играх не через десять лет, а сейчас. И тот факт, что российским спортсменам отказали в возможности участвовать в летних Играх в Париже, более чем прискорбен. Это удар в лицо всему спортивному миру, и это абсолютно противоречит самому олимпийскому духу — этот вопрос мы также обсуждали на встрече [в Сочи].
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