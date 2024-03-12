Associated Press: давление Запада не сломило российскую экономику

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Стало известно, какие города россияне планируют посетить этой весной
Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, какие города наиболее привлекательны для российских путешественников в весенние месяцы.
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СК даст правовую оценку факту осквернения советского мемориала в Германии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку факту осквернения мемориала советским воинам в немецком городе Пренцлау, сообщает ведомство.
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Пушилин: жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах российского президента.
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В «Ахмате» рассказали, что Конате проголосует на выборах президента РФ
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате будет голосовать на выборах президента Российской Федерации.
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Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта
Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Лондон, как и все на Западе, устал от украинского конфликта, в случае назначения новому послу в Британии Валерию Залужному придётся работать с этим.
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Гладков: при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по уточнённой информации, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости при обстреле города Шебекино.
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Более половины россиян обязательно едят блины на Масленицу
Более половины россиян (56%), принявших участие в новом опросе, рассказали, что в масленичную неделю обязательно едят блины.
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Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке
Власти Белгородской области заявили, что ряд электронных сервисов правительства региона подвергся атаке.
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Гладков: под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.
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Писториус отверг идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой британская сторона передала бы Украине ракеты Storm Shadow, а сама бы закупила у ФРГ ракеты Taurus.
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Медведев сообщил, что Промес не интересен «Зениту»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный интерес клуба к нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
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Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social о намерении освободить участников штурма Капитолия, если одержит победу на грядущих президентских выборах.
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На выставке «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи
На международной выставке-форуме «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) из других стран. Порядка 2 тыс. участников ВФМ-2024 из 147 государств приехали на выставку, чтобы вживую познакомиться с достижениями России.
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Синоптик Вильфанд предупредил о «сложной погоде» на юге Западной Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.
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В Тюменской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях
Согласно новому исследованию, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюменской области стали позиции руководителей IT-проектов и отдела продаж.
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В Тюмени гастрономический фестиваль по случаю Масленицы пройдёт 16—17 марта
Гастрономический фестиваль «Гуляй, Масленица!» пройдёт в Тюмени в предстоящие выходные — 16 и 17 марта.
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Офтальмолог Захарова дала советы по снижению нагрузки на глаза
Врач-офтальмолог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Захарова дала рекомендации, как снизить нагрузку на глаза при использовании гаджетов.
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В Москве на торгах реализуют два исторических здания
Два исторических здания в Хамовниках и Басманном районе Москвы выставили на городские торги.
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Премьер: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии намерены и дальше проводить прагматичную политику в отношении России.
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На межрегиональных ярмарках Москвы фермеры предлагают уникальную продукцию
На круглогодичных межрегиональных ярмарках, работающих в Москве, представлены товары из разных уголков страны, среди которых есть уникальная продукция фермерских крафтовых хозяйств.
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Школьники из Москвы впервые стали участниками ВФМ-2024
Московские школьники в возрасте от 14 до 17 лет впервые представили свои проекты на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024), который проходил с 1 по 7 марта в Сочи. Ранее в мероприятии могли принимать участие только совершеннолетние.
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Погребняк: сомневаюсь, что теперь «Зенит» кому-то отдаст первое место
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.
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Автоэксперт Ракитин рассказал о преимуществах каршеринга
Автоэксперт Максим Ракитин рассказал, кому больше всего подходит каршеринг.
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В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о ликвидации последствий ночной атаки беспилотников.
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В Москве капитально отремонтировали здание 1966 года в районе Сокол
В Москве провели восстановительные работы в жилом здании 1966 года постройки в Песчаном переулке (район Сокол) в рамках реализации столичной программы капремонта жилого фонда.
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Специалист Кочетков рассказал, как выгодно купить квартиру в новостройке
Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на рынке первичного жилья в настоящее время наблюдается ослабление ипотечного спроса (доля таких сделок снизилась до 52% в общем объёме). По его словам, покупатели всё чаще используют новую тактику.
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МИД Ирана заявил о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и сесть за стол переговоров только в том случае, если европейские страны вернутся к своим обязательствам по сделке.
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Стало известно, какие блины россияне чаще всего включают в онлайн-заказы
Специалисты изучили спрос среди россиян на готовые и замороженные блины в онлайн-заказах и составили рейтинг самых популярных видов этого блюда.
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Психотерапевт Саадулаева рассказала о причинах деменции
Врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Хадижат Саадулаева назвала ряд основных причин развития деменции.
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В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые предложения о работе
Специалисты провели исследование рынка вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, каким специалистам предлагали самые высокие зарплаты.
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Синоптик Вильфанд: в центре Европейской России постепенно теплеет
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о потеплении в некоторых регионах России.
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Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак сообщила, что пропустит чемпионат России по лыжным гонкам из‑за болезни.
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Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Черниговской областях
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Черниговской областях Украины.
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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты.
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«Общественное»: в Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».
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В центре Екатеринбурга эвакуировали около 150 человек из горящего здания
В ГУ МЧС по Свердловской области заявили об эвакуации из горящего здания в Екатеринбурге около 150 человек.
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Директор ФСИН России поздравил коллег со 145-летием уголовно-исполнительной системы
Директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег c профессиональным праздником и со 145-летием со дня образования российской уголовно-исполнительной системы.
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Байден: необходимости в увеличении контингента войск США на границе Польши нет
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что необходимости в увеличении американского военного контингента на границе Польши нет.
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Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам €10 млн за выход в четвертьфинал ЛЧ
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выплатит футболистам команды €10 млн за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
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В Подмосковье задержали серийного поджигателя машин
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя машин.
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Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала в результате обстрела города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.
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У Тутберидзе умер домашний питомец
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила о смерти своей собаки.
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Возникший после атаки БПЛА пожар в промзоне Нижегородской области локализовали
Пожар в промзоне Нижегородской области, который произошёл после атаки украинских беспилотников, локализовали.
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Юрист Ташлыков: в России с апреля введут новый порядок оформления перепланировок
Руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.
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22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
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На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot
На Украине в соцсетях опубликовали некролог погибшего зенитчика Павла Василькова с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
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Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили оставить их себе
Суд в Париже обязал бывшего сотрудника банка BNP Paribas вернуть выигранные им €4,5 млн по делу о несправедливом увольнении в 2013 году, поскольку ранее банкир уже использовал аналогичные аргументы в Лондонском суде, получив компенсацию в размере $104 тыс.
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Медведев в трёх сетах обыграл Корду и вышел в 1/8 финала «Мастерса»
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
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В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника
В Омской области проводится проверка после ссоры учителя и шестиклассника на уроке, сообщили RT в правоохранительных органах.