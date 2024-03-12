Несмотря на санкции США и их союзников, российская экономика демонстрирует завидную устойчивость. Страна закрепила свою самодостаточность при производстве продуктов питания и покрыла дефицит западных товаров с помощью Китая и параллельного импорта, пишет Associated Press

Спустя более двух лет спецоперации на Украине для большинства россиян мало что изменилось в экономическом плане. И это несмотря на масштабные санкции, которые всерьёз ограничили торговлю Москвы с Европой, США и их союзниками, пишет Associated Press.

Инфляция составляет порядка 7%, что выше установленной цели Центробанка в 3%. Но безработица низкая, и, по прогнозам МВФ, в этом году экономика России вырастет на 2,6%, что намного превышает ожидаемый для Европы рост на 0,9%, отмечает агентство.

По его словам, расходы России на оборонный сектор дают мощный импульс её устойчивой экономике. Субсидируемые государством ипотечные кредиты стимулируют бурно развивающийся строительный сектор, о чём свидетельствуют несколько гигантских высотных комплексов, возведенных на берегах Москвы-реки.

Россия стала более самодостаточной в производстве собственных продуктов питания ещё с 2014 года. Если дефицит западных товаров возникает, то он покрывается с помощью Китая или параллельного импорта, обращает внимание AP.

«Конечно, есть трудности — они связаны с общей ситуацией в мире. Мы это очень хорошо знаем, но я верю, что мы их преодолеем», — выразил уверенность в интервью агентству московский преподаватель.

В целом жители страны довольны своим финансовым положением. Это чувство стабильности является «ключевым активом» для Владимира Путина, который планирует переизбраться на предстоящих президентских выборах, рассуждает Associated Press.