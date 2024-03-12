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Associated Press: давление Запада не сломило российскую экономику

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Несмотря на санкции США и их союзников, российская экономика демонстрирует завидную устойчивость. Страна закрепила свою самодостаточность при производстве продуктов питания и покрыла дефицит западных товаров с помощью Китая и параллельного импорта, пишет Associated Press
Associated Press: давление Запада не сломило российскую экономику
AP
Спустя более двух лет спецоперации на Украине для большинства россиян мало что изменилось в экономическом плане. И это несмотря на масштабные санкции, которые всерьёз ограничили торговлю Москвы с Европой, США и их союзниками, пишет Associated Press.
 
Инфляция составляет порядка 7%, что выше установленной цели Центробанка в 3%. Но безработица низкая, и, по прогнозам МВФ, в этом году экономика России вырастет на 2,6%, что намного превышает ожидаемый для Европы рост на 0,9%, отмечает агентство.
 
По его словам, расходы России на оборонный сектор дают мощный импульс её устойчивой экономике. Субсидируемые государством ипотечные кредиты стимулируют бурно развивающийся строительный сектор, о чём свидетельствуют несколько гигантских высотных комплексов, возведенных на берегах Москвы-реки.
 
Россия стала более самодостаточной в производстве собственных продуктов питания ещё с 2014 года. Если дефицит западных товаров возникает, то он  покрывается с помощью Китая или параллельного импорта, обращает внимание AP.
 
«Конечно, есть трудности — они связаны с общей ситуацией в мире. Мы это очень хорошо знаем, но я верю, что мы их преодолеем», — выразил уверенность в интервью агентству московский преподаватель.
 
В целом жители страны довольны своим финансовым положением. Это чувство стабильности является «ключевым активом» для Владимира Путина, который планирует переизбраться на предстоящих президентских выборах, рассуждает Associated Press. 
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источник
Associated Press США Северная Америка
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