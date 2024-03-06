Politico: на Западе не могут решить, как ответить Путину

Европа и Штаты ищут различные способы заставить Россию платить за восстановление Украины. Идея конфискации замороженных российских активов кажется Вашингтону наиболее привлекательной, но вызывает напряжённость в отношениях с ЕС, сообщает Politico. Большая часть средств находится в Европе, поэтому именно ей придётся иметь дело с непредсказуемыми последствиями такого шага. Однако США не сдаются и усиливают давление на европейских союзников.

Соединённые Штаты и ЕС горят желанием заставить Россию платить за восстановление Украины, но пока не могут договориться относительно того, как далеко им стоит зайти, пишет Politico. Идея конфискации замороженных российских активов, а речь идёт о более чем 250 млрд евро, кажется очень заманчивой, но вызывает напряжённость в отношениях между союзниками.

Именно этот план активно продвигает администрация Байдена, усиливая давление на Европу. Однако ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия и Италия, не уверены в правильности такого подхода, объясняя это юридическими, этическими и политическими трудностями.

«Такого раньше никогда не делалось, чтобы конфисковать резервы страны. Но переступая порог, необратимый порог, когда вы забираете их и отдаёте Украине, хотя с моральной точки зрения это может показаться правильным… европейцам пока неудобно делать это без более надёжной правовой основы, которая пока не найдена», — цитирует Politico слова аналитика Атлантического совета и ведущего эксперта по замороженным активам России Чарльза Личфилда.

Европейские лидеры справедливо опасаются, что такой шаг будет иметь серьёзные последствия. Например, это может отпугнуть инвесторов в евро, или Москва может принять ответные меры в отношении западных активов. Более того, высказывается мнение, что странно принуждать страну к выплате репараций, когда война ещё не закончена.

Вашингтон полон решимости, однако основной сложностью для него является то, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Таким образом, любые манипуляции потребуют согласия Европы. Штаты рассчитывают, что в течение этого года удастся договориться об общей стратегии в рамках встречи стран G7.

Politico побеседовало с высокопоставленным чиновником администрации Байдена, который на условиях анонимности подтвердил, что эта тема привела к росту напряжённости между Вашингтоном и некоторыми европейскими партнёрами. Пока что Европейская комиссия намерена следовать плану, согласно которому используются только доходы, полученные от замороженных активов, что составляет около 3 млрд евро в год.

«Мы рады любым действиям, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать замороженные суверенные российские активы на благо украинцев», — пояснил американский чиновник. «Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнёрами, включая G7, о том, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих юридических систем и международного законодательства».

Издание отмечает, что сейчас для Киева настали особенно непростые времена. Остро ощущается нехватка средств и боеприпасов. На этом фоне разногласия западных союзников вызывают опасения на Украине. Некоторые эксперты полагают, что именно неудача Байдена провести одобрение нового пакета помощи в размере $60 млрд через конгресс, и привело к стремлению конфискации активов России.

Однако высокопоставленный чиновник из его администрации в беседе с изданием опроверг эту идею. Он настаивает, что этот план разрабатывался до начала проблем на Капитолийском холме. «Мы всегда предполагали это для восстановления Украины, потому что это единственный реальный способ удовлетворить потребности Украины в восстановлении», — пояснил он.

А вот чиновник из одной из стран G7 сообщил Politico, что обсуждается исключительно использование доходов от активов. Это считается наиболее безопасным вариантом с юридической точки зрения, поэтому тему конфискации и вовсе не поднимают. «Мы не говорим об аресте замороженных активов. Речь идёт о доходах, полученных от этих активов», — заявил журналистам Жозеп Боррель.

Эта тема особенно чувствительна для Германии, Франции и Италии, отмечает издание. Именно они больше всего обеспокоены тем, как такой шаг скажется на репутации еврозоны и отразится на будущих инвестициях.

Их поддерживает Европейский Центробанк, который также неоднократно предупреждал об опасностях для европейской валюты, если зарубежные инвесторы занервничают и выведут свои активы за пределы ЕС.

В итоге Европейская комиссия была вынуждена отложить презентацию своего плана, связанного с использованием доходов России. Изначально это планировалось сделать во вторую годовщину начала СВО, однако затем сроки сместились из-за того, что ряд европейских стран решили более тщательно оценить юридические и финансовые последствия этого шага.

А пока Комиссия выдвинула предложение разместить эти доходы на отдельном счёте для облегчения транзакций. Таким образом еврочиновники надеются постепенно оценить реакцию финансовых рынков на каждое из их решений.

Официальный Вашингтон приветствует любой прогресс в этом вопросе, однако призывает своих европейских коллег действовать быстрее и более активно изучать способы конфискации самих активов.

Медленный прогресс в этом вопросе создаёт определённые сложности для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая наладила тесные связи с Байденом. Она рассчитывает пойти на второй президентский срок и делает ставку на поддержку Украины и свой послужной список в этом.

Как пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, на прошлой неделе фон дер Ляйен сделала как бы импровизированное предложение использовать доходы от российскими активов. Однако это привело в замешательство даже её коллег.

Европейские дипломаты справедливо опасаются, что ряд стран, которые и так не горят желанием поддерживать Киев, могут препятствовать использованию российских доходов на военные цели. Поэтому Еврокомиссия сообщила, что эти средства пойдут в специальный фонд, который нельзя будет использовать для покупки оружия.

Тем временем, США продолжают торопить своих европейских коллег и давить на них в преддверии встречи лидеров G7 в июне в Италии, где снова будет обсуждаться этот вопрос.

По мнению издания, наиболее реалистичным можно считать вариант использования активов в качестве обеспечения банковского кредита для финансирования реконструкции Украины. С таким предложением выступило правительство Бельгии. В таком случае западные страны передадут замороженные активы Киеву, если Москва откажется выплачивать кредиты в качестве военных репараций после окончания конфликта.

Если идти по такому пути, то активы остаются в подвешенном состоянии, но не исключается их конфискация в будущем, считает эксперт по международному праву Пьер Кляйн. «Я не думаю, что при аресте активов возникнет серьёзная юридическая проблема. Юридические вопросы — это оправдания. В основном это политическое решение», — подытожил он.