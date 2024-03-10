El País: Европа уже может жить без российского газа, но не осмеливается

На фоне образовавшегося на мировом газовом рынке избыточного предложения в Европе заговорили о возможном полном отказе от российского голубого топлива, пишет El País. Однако, как сообщили изданию осведомлённые источники, пока вопрос о санкциях против газа из России даже не рассматривается.

Европа уже может жить без российского газа, но пока не осмеливается, пишет El País.



Два года спустя после начала украинского конфликта Европа, похоже, «идеально готова» к шагу, который в своё время казался сложным или даже невозможным, — раз и навсегда прекратить импорт газа из России. Как поясняет издание, сейчас на мировом газовом рынке образовалось избыточное предложение, из-за чего в Европе заговорили о полном отказе от российского голубого топлива.



Однако европейские страны продолжают получать газ из России как морским путём, так и по трубам через Турцию и Украину.



Более того, несколько источников в ЕС заявили испанскому изданию, что сценарий газовых санкций пока не рассматривается.



На данный момент единственная возможность, которая видится на горизонте, заключается в том, чтобы каждое государство добровольно вводило ограничительные меры. Однако, похоже, если все не сделают этот шаг одновременно и в обязательном порядке, то есть путём санкций, то не так уж много европейских стран готовы самостоятельно пойти по этому пути.