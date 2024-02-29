TV4: в Швеции возмутились тем, что Стокгольм продолжает покупать российский газ

Спустя два года после начала вооружённого конфликта на Украине в Швецию продолжают поступать российские энергоносители, в частности сжиженный газ. Прибытие очередного танкера ожидается в четверг, чему возмущаются в парламенте королевства и требуют от шведского правительства прекратить лицемерие и перестать оказывать финансовую поддержку России.

Несмотря на украинский конфликт, Швеция продолжает импортировать российский ископаемый газ. Этим возмущёны в партии зелёных, представитель которой подверг резкой критике неспособность шведского правительства ввести антироссийские санкции.

«Это предательство украинского народа. Наименьшее, что мы можем сделать в этом вопросе — немедленно прекратить шведский импорт российского ископаемого газа», — заявил депутат риксдага Линус Лаксо. Парламентарий подчёркивает, что поставки российского газа помогают финансировать военную машину России, передаёт телеканал TV4.

С февраля 2022 года в порты Швеции зашло около 30 судов с российским газом. Оценочная стоимость перевезённых энергоносителей превышает 1 млрд шведских крон. В четверг утром из России прибыло ещё одно судно с сжиженным газом.

Покупателем газа является финская государственная энергетическая компания Gasum, которая связана многолетними контрактными обязательствами с «Газпромом», и без введения санкций поставки газа остановить невозможно.

«Мы должны ежегодно брать определённые объёмы СПГ, и если они не будут соответствовать сумме, нам всё равно придётся за них заплатить. С начала украинского конфликта мы доставили минимальные объёмы», — поясняет менеджер по связям с общественностью и устойчивому развитию компании Gasum Ольга Вяйсянен, и продолжает: «Если ЕС или отдельное государство-член введёт санкции, мы, конечно, будем им следовать».

Уже в мае 2022 года шведский риксдаг единогласно проголосовал за то, чтобы призвать правительство как можно скорее прекратить импорт энергоносителей из России в Швецию. Министр иностранных дел Тобиас Биллстрём отказался комментриовать инцидент, но недавно подтвердил, что правительство расследует этот вопрос. В первую очередь он хочет видеть согласованное совместное решение внутри Евросоюза, а не введение санкций со стороны отдельной страны.

Однако оправдания министра не нашли поддержки у депутата Линуса Лаксо, который считает, что Швеции следует немедленно ввести санкции на национальном уровне, ведь это уже давно сделали страны Балтии и собирается сделать Финляндия. Представитель партии зелёных считает странным, что шведское правительство бездействует в отношении санкционирования российского газа, резюмирует TV4.