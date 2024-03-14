Bloomberg: экономика России подошла к президентским выборам в хорошей форме
Хотя некоторые долгосрочные проблемы продолжают копиться, Россия вполне может похвастаться экономическими успехами. Как пишет Bloomberg, у многих россиян есть основания полагать, что экономика страны неплохо справляется вопреки западным санкциям, призванным настроить население против президента России Владимира Путина.
В преддверии президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, общественного недовольства российской экономикой практически не наблюдается. Заработная плата демонстрирует двузначный рост, рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне. Зарплаты граждан с самыми низкими доходами в стране за последние три квартала увеличивались быстрее, чем у любого другого слоя населения. По данным Росстата, ежегодный прирост составил около 20%.
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