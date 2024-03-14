Bloomberg: экономика России подошла к президентским выборам в хорошей форме

Несмотря на многочисленные западные санкции, Россия вполне может похвастаться экономическими успехами. Как пишет Bloomberg, в преддверии президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, общественного недовольства экономикой практически не наблюдается, поскольку заработная плата демонстрирует двузначный рост, рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне.

Хотя некоторые долгосрочные проблемы продолжают копиться, Россия вполне может похвастаться экономическими успехами. Как пишет Bloomberg, у многих россиян есть основания полагать, что экономика страны неплохо справляется вопреки западным санкциям, призванным настроить население против президента России Владимира Путина.

В преддверии президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, общественного недовольства российской экономикой практически не наблюдается. Заработная плата демонстрирует двузначный рост, рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне. Зарплаты граждан с самыми низкими доходами в стране за последние три квартала увеличивались быстрее, чем у любого другого слоя населения. По данным Росстата, ежегодный прирост составил около 20%.

Россия подходит к выборам в хорошей форме, говорит экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец, отмечая очень оптимистичные настроения потребителей и оценки текущей и будущей финансовой ситуации в опросах общественного мнения.

«Ситуация в России никак не похожа не экономический кризис», — заметила она.

Главным и постоянным источником экономических тревог для Кремля остаётся стремительный рост цен, который съедает доходы россиян. Но даже при том, что эта тенденция не исчезает, зарплаты растут ещё быстрее. Это обусловлено огромными государственными расходами и нехваткой рабочей силы.

«Значительному числу россиян конфликт открыл ранее немыслимые перспективы социальной и экономической мобильности. Некоторым удалось запустить новый бизнес», — рассказала социолог из Social Foresight Group Анна Кулешова.