Reuters: российские компании зарабатывают сверхприбыли от процветающей торговли с Китаем

Спустя два года санкционного режима со стороны Запада российско-китайская торговля продолжает стремительно развиваться на фоне того, как компании из США и Европы резко ушли с перспективного рынка. Увеличившийся вдвое товарооборот между Пекином и Москвой ярко свидетельствует о том, что со временем санкции теряют свою остроту, вынужденно признаёт Reuters.
За последние два года оборот торговли между Китаем и Россией подскочил на 64% и составил $240 млрд. Вследствие введения антироссийских санкций многие западные компании резко покинули российский рынок, и их с лёгкостью заменили китайские предприятия. В обмен на обширные поставки российской нефти Пекин снабжает Москву всеми необходимыми товарами, сетует Reuters.
По официальным данным за 2023 год, китайский экспорт автомобилей в Россию был почти в семь раз выше, чем в 2022 году, при этом его стоимость подскочила почти на $10 млрд. Готовность Китая вести бизнес с Россией, несмотря на события на Украине, оказывает значительную экономическую поддержку Кремлю, что особенно важно Владимиру Путину в преддверии приближающихся президентских выборов.
Российско-китайская торговля наглядно демонстрирует, что санкции со временем теряют свою остроту, поскольку не поддерживающие их страны пользуются экономическими возможностями, которые появляются у местных компаний после ухода западных конкурентов, спешно распродавших свои активы и производственные площадки по дешёвке. Доля Китая на российском рынке подскочила с менее чем 10% до более чем 50% за два года с начала спецоперации России на Украине.
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