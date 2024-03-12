CGTN: жители Хэйхэ с радостью принимают россиян и даже говорят с ними на русском

Активное развитие туризма в приграничном Хэйхэ укрепляет экономические и социальные связи между Китаем и Россией, передаёт CGTN. В этом городе повсюду можно увидеть русскоязычные надписи, чтобы гостям из соседней России было проще сориентироваться. А многие местные продавцы и сотрудники других сфер тоже готовы общаться с туристами на русском языке.

ВИКА ЛИ, корреспондент CGTN: Привет, друзья, я Вика! Сейчас я нахожусь в городе Хэйхэ, который расположен в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. И этот город находится на китайско-российской границе. Вот в этой стороне — китайский город Хэйхэ, а по ту сторону реки — Россия. Я поняла здесь одну вещь: люди разговаривают тут на китайском и на русском языках, английский здесь не работает. Вы можете увидеть в этом городе много русских надписей. Но что же ещё россияне покупают здесь, в городе Хэйхэ, кроме завтрака?



Китайские закуски. Русские закуски.



ВИКА ЛИ: Что вы думаете про Китай прямо сейчас, вам нравится?



РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА: Нам нравится Китай. Очень, очень нравится!



РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА: Надо сказать, что приглашаем к нам в Новосибирск! Мы из Сибири. Добро пожаловать в Сибирь!



ВИКА ЛИ: Добро пожаловать в Россию?! А, добро пожаловать в Сибирь!



ВИКА ЛИ: Что ж, я рада, что нашла местных жителей, которые очень хорошо говорят по-русски. Так что теперь прямо рядом с нами у меня есть переводчик!



ВИКА ЛИ: Как часто они сюда приезжают?



РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА: Первый раз!



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ: В первый раз приехали.



ВИКА ЛИ: Ого, это ваш первый раз?!



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ: Первый раз!



ВИКА ЛИ: Что же они думают о городе Хэйхэ?



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ: Здесь так классно, мне вообще нравится.



РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА: Да, нам нравится! Лечим зубы.



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ: Вот, я себе сделал!



ВИКА ЛИ: Здесь подешевле?



РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ: Да, у вас тут и дешевле, и качественно.



ВИКА ЛИ: Здесь почти все говорят по-русски?



ПРОДАВЩИЦА: Да, мы все говорим по-русски.



ВИКА ЛИ: Даже вы все?



ПРОДАВЩИЦА: Половина жителей Хэйхэ говорят по-русски.



ВИКА ЛИ: А россияне расплачиваются наличными?



ПРОДАВЩИЦА: Не все из них. Некоторые используют банковские переводы, мобильные банки, а многие из них даже используют систему оплаты через приложение WeChat.



ВИКА ЛИ: Вы добавляете российских клиентов в WeChat?



ПРОДАВЩИЦА: Да, я добавляю туда тех, кто всегда приходит в мой магазин.



ВИКА ЛИ: К моему удивлению, они также покупают много предметов первой необходимости — потому что цены здесь, в Китае, намного ниже, а добираться на лодке всего 30 минут. Они приезжают в Китай довольно часто. И им даже не нужно беспокоиться насчёт языка, потому что здесь все местные жители говорят по-русски.



Дата выхода в эфир 09 марта 2024 года.