CGTN: жители Хэйхэ с радостью принимают россиян и даже говорят с ними на русском

Активное развитие туризма в приграничном Хэйхэ укрепляет экономические и социальные связи между Китаем и Россией, передаёт CGTN. В этом городе повсюду можно увидеть русскоязычные надписи, чтобы гостям из соседней России было проще сориентироваться. А многие местные продавцы и сотрудники других сфер тоже готовы общаться с туристами на русском языке.
ВИКА ЛИ, корреспондент CGTN: Привет, друзья, я Вика! Сейчас я нахожусь в городе Хэйхэ, который расположен в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. И этот город находится на китайско-российской границе. Вот в этой стороне — китайский город Хэйхэ, а по ту сторону реки — Россия. Я поняла здесь одну вещь: люди разговаривают тут на китайском и на русском языках, английский здесь не работает. Вы можете увидеть в этом городе много русских надписей. Но что же ещё россияне покупают здесь, в городе Хэйхэ, кроме завтрака?
Китайские закуски. Русские закуски.
ВИКА ЛИ: Что вы думаете про Китай прямо сейчас, вам нравится?
РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА:Нам нравится Китай. Очень, очень нравится!
РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА:Надо сказать, что приглашаем к нам в Новосибирск! Мы из Сибири. Добро пожаловать в Сибирь!
ВИКА ЛИ: Добро пожаловать в Россию?! А, добро пожаловать в Сибирь!
ВИКА ЛИ: Что ж, я рада, что нашла местных жителей, которые очень хорошо говорят по-русски. Так что теперь прямо рядом с нами у меня есть переводчик!
ВИКА ЛИ: Как часто они сюда приезжают?
РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА:Первый раз!
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ:В первый раз приехали.
ВИКА ЛИ: Ого, это ваш первый раз?!
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ:Первый раз!
ВИКА ЛИ: Что же они думают о городе Хэйхэ?
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ:Здесь так классно, мне вообще нравится.
РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА: Да, нам нравится! Лечим зубы.
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ:Вот, я себе сделал!
ВИКА ЛИ:Здесь подешевле?
РОССИЙСКИЙ ТУРИСТ:Да, у вас тут и дешевле, и качественно.
ВИКА ЛИ: Здесь почти все говорят по-русски?
ПРОДАВЩИЦА: Да, мы все говорим по-русски.
ВИКА ЛИ:Даже вы все?
ПРОДАВЩИЦА: Половина жителей Хэйхэ говорят по-русски.
ВИКА ЛИ: А россияне расплачиваются наличными?
ПРОДАВЩИЦА: Не все из них. Некоторые используют банковские переводы, мобильные банки, а многие из них даже используют систему оплаты через приложение WeChat.
ВИКА ЛИ: Вы добавляете российских клиентов в WeChat?
ПРОДАВЩИЦА: Да, я добавляю туда тех, кто всегда приходит в мой магазин.
ВИКА ЛИ: К моему удивлению, они также покупают много предметов первой необходимости — потому что цены здесь, в Китае, намного ниже, а добираться на лодке всего 30 минут. Они приезжают в Китай довольно часто. И им даже не нужно беспокоиться насчёт языка, потому что здесь все местные жители говорят по-русски.
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