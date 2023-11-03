GT: активное развитие туризма способствует укреплению связей между Россией и Китаем

Как россияне, которые наслаждаются завтраком и утренними ярмарками в китайском Хэйхэ, так и китайские туристы, которые с удовольствием всё чаще приезжают в Россию, вносят свой вклад в расширение взаимного сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами, пишет Global Times. По словам туристов, они получают очень позитивные впечатления от этих поездок, что также стимулирует дальнейшее развитие туристической отрасли и экономики в целом.

Отношения между Россией и Китаем часто оценивают с точки зрения политической и стратегической важности. Однако бурный рост туризма также способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, отмечает Global Times. Этому помогает и дружелюбный приём, который путешественникам оказывают обычные жители.



Такие двусторонние обмены и общение между людьми также играют ключевую роль в расширении взаимного сотрудничества и добрососедских отношений, подчёркивается в статье. Это касается и россиян, которые всё чаще наслаждаются завтраком и утренними ярмарками в китайском приграничном городе Хэйхэ, и китайских туристов, которые рассказывают о том, как их впечатлило сочетание европейского очарования городов России с культурным историческим наследием советской эпохи.



Активизации туризма способствовала и политика упрощения въезда, в рамках которой туристические группы обеих стран снова получили возможность для безвизового посещения, поясняется в статье. Эта практика была приостановлена на время пандемии COVID-19, однако вновь возобновилась в сентябре этого года.



В результате приграничный город Хэйхэ, расположенный в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, стал принимать в последнее время гораздо больше гостей из России. Как свидетельствуют сообщения в местных СМИ и различные видео в социальных сетях, многие россияне полюбили там завтракать — а также с удовольствием покупают продукты, одежду и небольшие безделушки на местных ярмарках.



Чтобы облегчить общение, местные продавцы активно используют вывески на китайском и на русском языках для привлечения клиентов, говорится в статье. Как рассказал Лю Хуэй, управляющий небольшим туристическим агентством в Хэйхэ, в последние недели они получают всё больше запросов на туры в Россию, чему способствует и действующая политика безвизового посещения.



По его словам, это значительно упростило процесс: фактически желающие могут накануне сдать паспорт и другие необходимые документы и уже на следующий день отправиться в путешествие. «Вы потратите всего около десяти минут в пути — чтобы сойти с лодки уже на российскую землю», — рассказал он.



При этом китайских туристов интересуют не только приграничные российские города, такие как Благовещенск, но и далёкие путешествия в Москву и Санкт-Петербург, говорится в статье. Как выяснили журналисты Global Times, рассказы о поездках в российский Мурманск «в поисках северного сияния» в последнее время также приобрели особую популярность на китайской платформе Xiaohongshu, где они набирают множество лайков и комментариев.



По словам ещё одной путешественницы по имени Ван Цзя, которая прибыла в Москву вместе с группой друзей из восточно-китайской провинции Шаньдун, они решили поехать самостоятельно и не стали присоединяться к организованной туристической группе, поэтому не воспользовались схемой безвизового посещения. Однако процесс получения электронной визы оказался очень простым и не потребовал личного посещения российского посольства: они быстро смогли оформить всё в электронном виде.



Перед отъездом они переживали, что могут возникнуть сложности с оплатой из-за ограниченного действия банковских карт в связи с западными санкциями. Однако за неделю их пребывания в России особых трудностей не возникло, рассказала Ван. Им удалось подключить к своим картам, выданным китайскими банками, приложение для вызова автомобилей, а также свободно снимать наличные в российских банкоматах по действующему обменному курсу.

После прилёта Ван и трое её друзей без труда прошли все формальности благодаря указателям на китайском языке, расположенным в аэропорту. Россияне, к которым они обращались с вопросами, также были рады помочь и объяснить им маршруты городского транспорта, пишет Global Times. И хотя разветвлённая система московского метро вначале показалась им довольно запутанной, китайские туристы смогли без проблем оплатить вход при помощи системы бесконтактной оплаты по своим картам UnionPay, выпущенным китайским банком.



Как рассказала Ван, их очень впечатлило, что при необходимости они всегда могли получить помощь от местных жителей. Однажды на вокзале, расположенном на севере Москвы, молодой человек, который немного владел английским языком, проводил их группу прямо до входа в ресторан, который они пытались найти, и на прощание даже сказал им по-китайски: «Мы друзья». В такой момент понятие «двусторонние отношения» приобретает особый личный смысл, отметила Ван в интервью Global Times.



За время своего пребывания в России они смогли посетить не только главные достопримечательности, такие как Красная площадь, собор Василия Блаженного или Мавзолей Ленина, и сделать массу красочных фотографий в самых живописных местах столицы, но и совершить покупки в российских магазинах. Ван рассказала, что её очень впечатлили художественные галереи и музеи Москвы, а также знаменитый Зимний дворец в Санкт-Петербурге, официальная резиденция императорского дома Романовых.



В то время как её друг Лю больше заинтересовался историей штурма Зимнего дворца в 1917 году, ставшего символом революции, которая впоследствии оказала глубокое влияние на современную историю Китая, говорится в статье. Другие китайские туристы рассказали в интервью Global Times, что их впечатлили высотные здания советской эпохи, которые даже чем-то напомнили им их собственное детство.



«Европейские ощущения и общее социалистическое прошлое — вот две наиболее распространённые точки притяжения, которые Россия предлагает китайским туристам», — пишет Global Times. При этом многие из них особо отметили дружелюбие местных жителей, невероятно живописные места и общие комфортные условия во время поездки в Россию.



В частности, в крупных торговых центрах или магазинах, расположенных рядом с туристическими объектами или рядом с метро, обычно также действуют китайские банковские карты. «Китайские (туристы. — ИноТВ), должно быть, оставили у них впечатление, что они много покупают: в сувенирных магазинах нам всегда предлагают UnionPay и WeChat», — рассказал Лю. Журналисты Global Times также выяснили, что в нескольких магазинах на Арбате продавцы довольно свободно говорят по-китайски.



По словам ещё одного китайского студента по имени Чжан, который учится в Московском государственном университете и подрабатывает гидом для китайских туристов и приезжающих в Москву бизнесменов, во время празднования Национального дня Китая в начале октября на Красной площади и в Государственном историческом музее он встречал массу своих соотечественников.



Интерес к его услугам с сентября этого года резко возрос, также рассказал Чжан. И хотя за последнее время спрос немного замедлился — возможно потому, что в Москве становится слишком холодно для китайских путешественников, однако количество запросов о поездках в Мурманск с декабря по февраль при этом увеличилось.



«Я чувствовал, что наряду с развитием двусторонних отношений на официальном уровне мы, студенты и туристы, тоже играем в этом свою роль, дополняя картину благодаря обмену контактами между людьми», — подчеркнул студент. И такие личные связи, включая тёплый приём и незабываемые впечатления от поездки, несомненно, укрепляют эти отношения как единое целое, заключил Чжан в интервью Global Times.