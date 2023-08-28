DWN: китайские инвесторы бегут с Запада — ЕС и США загоняют себя в изоляцию

Китайские инвесторы вкладывают всё меньше денег в западные государства, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Их отпугивают растущие ограничения, большие расходы, обостряющая синофобия, а также другие факторы неопределённости, в частности высокие цены на электричество и дефицит кадров. Высвободившиеся же средства вкладчики из Поднебесной предпочитают отдавать странам так называемого глобального Юга. При чём такой стратегией Пекин преследует не экономические, а скорее геополитические интересы, объясняет немецкое издание.

В 2016 году зарубежные инвестиции Китая составили $200 млрд, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но уже к 2022 году это значение сократилось на 25%, достигнув отметки в $146,5 млрд. И аналитики считают, что этот тренд сохранится при условии, что председатель КНР Си Цзиньпин продолжит свой курс. Но сокращение инвестиций не равномерное. Дело в том, что Пекин начал вкладывать существенно меньше денег в западные страны, а в государства так называемого глобального Юга наоборот инвестирует больше.

Китайские инвесторы бегут с Запада, продолжает немецкое издание. Их отпугивают растущие ограничения, высокие расходы и другие факторы неопределённости, в частности высокие цены на электричество и дефицит кадров, как, например, в Германии. К тому же исход вкладчиков из Поднебесной объясняется обострением синофобии. К примеру, власти США собираются ограничить возможности инвестирования в китайские компании, связанные с высокотехнологическим и военным сектором. Этот шаг в Вашингтоне объясняют защитой национальной безопасности.

Обычно иностранные вложения помогают в создании рабочих мест, дают начинающим компаниям необходимый им капитал и в конечном счёте приводят к росту экономики в стране, поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Соответственно уход китайских инвесторов лишит западные государства всех этих преимуществ. И в краткосрочной перспективе сильнее всего от этого пострадают небольшие экономики, например, в Австралии, Канаде и Венгрии.

Но Запад, по-видимому, относится к происходящему несерьёзно. Напротив США и Европа проводят целенаправленную политику по сокращению китайского влияния, загоняя себя таким образом в изоляцию, а в долговременной перспективе, возможно, даже новую ресурсную зависимость от Китай и глобального Юга. Западным странам будет попросту не хватать капитала, чтобы запускать стартапы. Уход инвесторов из Поднебесной лишит страны, находящиеся на периферии Европы базы для экономического роста, а потом этот тренд может перекинуться на Германию и Францию.

При этом, вкладывая деньги в государства Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки Пекин преследует не экономические, а скорее геополитические интересы, объясняет издание. С их помощью он хочет сохранить за собой превосходство в определённых секторах промышленности, в частности в производстве батарей для электромобилей и технологий для добычи возобновляемых источников энергии. На глобальном Юге Китай в первую очередь привлекают быстрорастущие рынки с большим количеством ресурсов. Запад тоже пытается закрепиться в этих регионах. И в краткосрочной перспективе попытки очаровать потенциальных партнёров, а также политика ограничений может обеспечить Вашингтону и Брюсселю определённые преимущества, но это всего лишь вопрос времени, когда по мере роста китайского влияния такие страны как Бразилия и Индонезия перейдут на сторону Поднебесной, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.