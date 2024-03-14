GT: юань занимает всё большую долю в торговых расчётах России

Как показывает статистика, доля расчётов в китайских юанях среди общей массы торгового товарооборота России в январе продолжила стабильно увеличиваться. По оценкам экспертов, такая тенденция свидетельствует не только об укреплении сотрудничества, но и об устойчивом превращении юаня в альтернативную валюту для международных расчётов. Это также служит важным фактором для привлечения глобальных инвесторов, пишет Global Times.

В январе текущего года доля китайского юаня среди общих торговых расчётов России ещё больше увеличилась. Как считают эксперты, это говорит о расширении сотрудничества, а также о продолжающейся интернационализации и глобальной экспансии китайской валюты благодаря устойчивому экономическому развитию и поддержке со стороны правительства, отмечает Global Times.



По статистике Центрального банка России, в декабре 2023 года на юань приходилось около 35,8% от всех экспортных расчётов России, а также примерно 37% её расчётов по импорту. В то время как в январе 2024 года эти показатели достигли уже 40,8% и 38,5% — что соответствует $13,2 млрд и $9,1 млрд, говорится в статье.



По словам экспертов, это связано с тем, что крупная и постоянно растущая экономика Китая обеспечивает прочную основу для интернационализации китайской валюты. А усилия правительства по созданию финансовой инфраструктуры и оптимизации механизма трансграничных расчётов в юанях обеспечивают стабильный обменный курс и создают благоприятную среду для активного использования юаня на международном рынке, подчеркнул в интервью Global Times Ван Пэн, младший научный сотрудник Пекинской академии социальных наук.



Это остаётся важным фактором для глобальных инвесторов, отмечается в статье. Благодаря таким усилиям трансграничные расчёты в юанях составляют сейчас почти половину от всех экспортных платежей Китая.

В целом юань занимает сейчас четвёртое место среди наиболее распространённых платёжных валют в мире. Также он является третьей по величине валютой торгового финансирования и занимает пятое место в сфере торговли иностранной валютой, заявил управляющий Народного банка Китая Пан Гуншэн на недавней пресс-конференции. По его словам, ускорение процесса глобализации юаня остаётся для китайских властей основным приоритетом и способствует открытости финансового рынка.



Благодаря такой политике в Китае растёт внутренний спрос на использование юаня, а также формируются предпосылки для его более активного международного использования. Этому способствуют и его постоянно расширяющиеся функции на международном валютном рынке, включая использование для платежей и расчётов в различных сферах, а также для инвестиций, финансирования и формирования международных резервов, поясняется в статье.



Кроме традиционного сотрудничества с Россией, Народный банк Китая подписал в декабре 2023 года меморандум о взаимопонимании с Национальным банком Сербии. В рамках этого документа предусматривается создание в Сербии механизмов, позволяющих предприятиям и финансовым учреждениям двух стран использовать юань для трансграничных расчётов. Это также будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли и инвестиций, пишет Global Times.



По оценкам экспертов, финансовый рынок Китая имеет дополнительные возможности для расширения, что позволит удовлетворить спрос глобальных инвесторов. Этому также должны способствовать такие меры, как содействие конвертируемости операций с капиталом при сохранении стабильного обменного курса юаня и общего профицита платёжного баланса, а также оптимизация правового регулирования для защиты прав инвесторов, заключает Global Times.