Строительство международного транспортного коридора «Север — Юг» между Россией, Индией, Ираном и соседними странами позволит Москве «окончательно отвернуться от Запада», утверждает The New York Times. Новая железная дорога протяжённостью 7200 км станет важнейшим фактором для обеспечения потока импорта в Россию, а также упростит экспорт российских природных ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономики страны.

Россия продолжает успешно обходить западные санкции, разрабатывая новые маршруты для торговли с глобальным Югом: одним из важнейших проектов для реализации амбиций Москвы The New York Times называет международный транспортный коридор «Север — Юг». По словам издания, новая железная дорога через Иран станет ключевым элементом для реализации планов Москвы «по окончательному развороту от Запада».

Проект представляет собой железную дорогу стоимостью $1,7 млрд, строительство которой должно начаться в этом году и которая станет последним звеном маршрута между Россией и иранскими портами в Персидском заливе, что обеспечит ей лёгкий доступ к таким торговым центрам, как Мумбай. Как отмечает издание, МТК «Север — Юг» станет важнейшим фактором для обеспечения и ускорения потока импорта в Россию, а также значительно упростит экспорт российских природных ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономики страны.

Более того, коридор дополнит торговые маршруты России в направлении Китая и Индии, которые в настоящее время являются её крупнейшими торговыми партнёрами. Примечательно, что в 2023 году объём торговли России с обеими странами превысил довоенный объём торговли с ЕС.

Новая железная дорога соединит пути между Ираном и Азербайджаном на севере, а затем с российской железнодорожной сетью. После завершения строительства — ожидается, что это произойдёт в 2028 году, — транспортный коридор протянется на 7200 км и окажется вне зоны действия западных санкций, пишет NYT. Из иранских пунктов на берегу Персидского залива российские торговцы смогут легко попадать в Индию, а также в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан и другие страны.