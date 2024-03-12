Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти наперекор Западу

21:12
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
Преображенский суд Москвы арестовал фигуранток дела о торговле людьми, Зухру Мусалаеву и Анну Куликову.
21:05
Ивич считает, что перевыполняет задачи руководства в «Краснодаре»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.
21:02
Сийярто назвал слова Байдена об Орбане ложью и вызвал посла США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал заявление президента США Джо Байдена о венгерском премьер-министре Викторе Орбане ложью, а также вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана.
21:00
Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход главного тренера каталонской команды Хави Эрнандеса в конце сезона.
20:59
Sky Sports: жеребьёвку Лиги чемпионов в новом сезоне будет проводить компьютер
Жеребьёвку участников нового формата Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 будет проводить компьютер.
20:59
Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн
В Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.
20:58
Жительница Ивановской области рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76
Местные жители слышали сильный взрыв в момент крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области, рассказала директор сельского магазина Наталья Опарышева.
20:47
Ивич: если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти, — окей
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном уходе из клуба.
20:46
Al Arabiya: ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе и постепенном возвращении перемещённых лиц.
20:45
Путин похвалил РФПИ за успешную инвестиционную работу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с успехом справляется с поиском перспективных компаний внутри страны и с привлечением средств из-за рубежа, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
20:42
В Тюменской области иномарка сбила восьмилетнего ребёнка
В селе Луговое Тюменского района Тюменской области водитель автомобиля Kia Rio сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
20:40
Эрдоган ожидает визита Путина после выборов в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает российского коллегу Владимира Путина с визитом после выборов, которые пройдут в Турецкой Республике.
20:39
Агент Бенитеса сообщил, что тренер не заинтересован в работе в «Спартаке»
Агент Артуро Каналес, представляющий интересы тренера Рафаэля Бенитеса, ответил на вопрос о том, интересна ли специалисту работа в России.
20:32
В Челябинске из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка
После схода двух трамвайных вагонов с рельс в Челябинске образовалась пробка.
20:28
Одним из погибших при падении Ил-76 лётчиков был выпускник Суворовского училища
Одним из лётчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, был выпускник Суворовского училища. RT пообщался с его родственником.
20:22
WADA вручило награду Баху за вклад в спортивное движение
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Всемирного антидопингового агентства (WADA) за вклад в спортивное движение.
20:22
Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что украинские власти без поддержки США уже через год будут вынуждены пойти на условия России и приступят к переговорам.
20:16
Гагин: удар нанесён по командному пункту с офицерами ВСУ в Красногоровке
Удар нанесён по командному пункту армии Украины в Красногоровке, в тот момент там находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
20:15
В программу диспансеризации в Удмуртии добавят тестирование на гепатит С
В программу диспансеризации в Удмуртии в 2024 году добавят тестирование на гепатит С.
20:15
Макаренко призналась, что мечтает преодолеть стометровку быстрее 11 секунд
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко рассказала, о чём мечтает.
20:15
Ракетная опасность в Белгородской области отменена
На территории всей Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20:14
TNI: советская торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне
Созданная в Советском Союзе ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» произвела революцию в «подводной войне».
20:10
Макаренко: путешествия — это возможность отключить голову и перезагрузиться
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко высказалась о путешествиях.
20:10
NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские БПЛА на передовой
Средства радиоэлектронной борьбы российской армии выводят из строя беспилотники ВСУ в зоне боевых действий, отметило издание The New York Times.
20:09
Отоларинголог Кошелев назвал охватывающие наушники самыми безопасными
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что интенсивность и направленность звука влияют на слух.
20:04
В Кирове отреставрируют дом купца XIX века
В Кирове отреставрируют здание, построенное в 1870-е годы купцом Павлом Алцыбеевым. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.
20:02
Сальдо заявил, что ВСУ начали использовать танки, снятые с памятников
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за дефицита вооружения ВСУ начали использовать танки, снятые с памятников.
20:00
На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность
На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
19:59
В Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году
В Татарстане отремонтируют 105 медучреждений по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году.
19:57
Суд Москвы арестовал мужчину, выдававшего себя за сотрудника СК
Московский суд постановил арестовать Рустама Баширова, который выдавал себя за сотрудника Следственного комитета. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
19:57
МО: Украина потеряла 234 боевика, семь танков и три Bradley при попытке прорыва
Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях, также уничтожены семь танков и три бронемашины Bradley.
19:56
МО: у Одноробовки Харьковской области уничтожены до 60 украинских террористов
В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области уничтожены до 60 украинских террористов. Об этом сообщили в Минобороны России.
19:56
«Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России
«Краснодар» уступил «Химкам» в матче Пути регионов Кубка России.
19:54
Нетаньяху: Израиль завершит операцию против ХАМАС в Рафахе
Израиль проведёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа для победы над движением ХАМАС, но позволит гражданскому населению покинуть опасные районы.
19:53
В Подмосковье обновят более 530 детских площадок по единому стандарту
В Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году. За последние пять лет в регионе благоустроили свыше 2,5 тыс. игровых зон.
19:46
В Кривом Роге произошли взрывы
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог, который находится под контролем Украины.
19:45
В Петербурге вручили госнаграды учёным и врачам
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил госнаграды и поощрения представителям науки, высшей школы, культуры, транспорта, ОПК, здравоохранения.
19:43
Генич уверен, что Карпин станет главным тренером «Спартака»
Комментатор и журналист Константин Генич высказал мнение, что следующим главным тренером «Спартака» станет наставник сборной России Валерий Карпин.
19:41
В «Аптекарском огороде» МГУ зацвели подснежники
В «Аптекарском огороде» МГУ заявили, что у них зацвели первые весенние подснежники.
19:40
Politico: США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS
Соединённые Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и другие вооружения на сумму до $300 млн, как ожидается, объявление об этом сделает Белый дом во вторник, 12 марта.
19:39
Политик Майерова: большинство жителей Чехии желают конца украинского конфликта
Большая часть населения Чехии желает, чтобы конфликт на Украине закончился, даже с учётом территориальных потерь Киева. Об этом заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.
19:38
Филиппо: вся Россия смеётся над Макроном, испугавшимся лететь в Киев
Вся Россия смеётся над президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за его страха ехать в Киев.
19:37
Олимпийский чемпион Белявский заявил, что проголосует за Путина на выборах президента
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о предстоящих президентских выборах в России.
19:35
В Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону главе Минприроды Александру Козлову. Совещание прошло в формате видео-конференц-связи.
19:32
Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону и подорвался на мине
Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону в окрестностях посёлка Уборки и подорвался на мине, он погиб, сообщил губернатор Александр Богомаз. В этой зоне были предупреждающие знаки с указанием минной опасности, подчеркнул глава области.
19:30
В Нижегородской области материальная поддержка населения выросла в 2,5 раза за шесть лет
Материальная поддержка населения в Нижегородской области выросла в 2,5 раза за последние шесть лет, сказал губернатор Глеб Никитин во время доклада о социально-экономическом развитии региона и подведении итогов работы правительства за 2023 год.
19:24
Адвокат Халеп: сторона обвинения потратила примерно $2 млн на доказательства
Адвокат румынской теннисистки Симоны Халеп рассказал, сколько сторона обвинения потратила на доказательства.
19:21
RT поговорил с героиней постановочного фото из Мариуполя, которое Запад использует в своей пропаганде
Украинский пропагандистский фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» за «лучший документальный фильм», в ленте при этом засветилась «роженица из мариупольского роддома» Марианна Вышемирская. RT поговорил с девушкой и узнал, что её раздражает то, что авторы фильма и западные медиа используют её в своей пропаганде.
19:16
Berliner Zeitung: 120 пожарных тушат возгорание в лагере для беженцев в Берлине
Для тушения пожара в лагере для украинских беженцев в Берлине задействованы 120 сотрудников службы экстренной помощи, говорится в сообщении издания Berliner Zeitung.
19:16
Башкирия получит финансирование на догазификацию
Башкирия вошла в число регионов, которые получат субсидии на софинансирование расходов при социальной газификации и догазификации.