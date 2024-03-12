Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти наперекор Западу

Экспорт российской сырой нефти морским путём достиг наивысшего уровня за текущий год. Стране удалось добиться этого скачка, несмотря на потолок цен, принятый США и их союзниками по «Большой семёрке» с целью подорвать финансовые возможности Москвы, пишет Bloomberg.

Экспорт сырой нефти из России морским транспортом достиг самого высокого уровня за текущий год. «Скачок» до отметки 590 тыс. баррелей в день произошёл на прошлой неделе вскоре после того, как Москва подтвердила, что будет следовать усилиям ОПЕК+ по поддержанию цен на чёрное золото с помощью ограничения добычи, пишет Bloomberg.

По данным издания, валовая стоимость российских поставок сырой нефти морским путём резко поднялась до наивысшего уровня с октября, добравшись до отметки $1,86 млрд за семидневный период. Москве удалось реализовать эти сделки, несмотря на ценовой потолок «Большой семёрки», призванный ограничить финансовые возможности страны.

Значительная часть российских энергоносителей отправилась на танкерах на азиатский рынок. Около 1,37 млн баррелей нефти в день следовали в Китай, порядка 1,08 млн — в Индию, обращает внимание Bloomberg.