Действия повстанцев-хуситов против кораблей стран —— союзников Израиля привели к глобальному изменению торговых маршрутов и геополитическому сдвигу в пользу стран БРИКС, сообщает The Hill. В то время как Европа страдает от растущих цен на энергоносители из Персидского залива, Россия получает больший доход от продажи нефти, а Китай и ЮАР повысили значимость своей логистической инфраструктуры как альтернативы традиционным маршрутам.

Нападение хуситов в Красном море на корабли стран, поддерживающих Израиль, привели «к геополитическим сдвигам, затрагивающим страны и экономики, находящиеся далеко от эпицентра конфликтов в Йемене и секторе Газа», пишет The Hill. Запад от этих сдвигов серьёзно страдает, например, Европу задевает возросшая стоимость энергоносителей из Персидского залива из-за удлинившихся маршрутов вокруг Африки, а не через Суэцкий канал.

Напротив, в выигрыше оказались страны БРИКС. Например, «обходной путь увеличивает количество судов, заходящих в порты Южной Африки, и повышает стратегическую важность южноафриканского морского маршрута», а значит, усиливает позиции ЮАР в БРИКС. Выиграла также и Индия: странам Персидского залива теперь выгоднее поставлять туда нефть, чем везти её в Европу, обходя целый континент.



Общий рост цен на энергоносители из-за кризиса в Красном море «увеличил экономическую устойчивость России», чья нефть снова привлекательна даже по более высокой цене. Наконец «нестабильность в Красном море может ускорить усилия по позиционированию китайского «Пояса и пути», как более безопасной и надёжной альтернативы для евразийской торговли».