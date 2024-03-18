The Hill: вопреки санкциям — экономика России превзошла все ожидания
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал новость о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что защитник армейцев прибудет в расположение сборной России для оценки врачами состояния здоровья 19 марта.
В Рязани маршрутка врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира.
Проректор Сеченовского университета, главный внештатный специалист общей врачебной практики Департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин рассказал, кто чаще всего болеет остеоартритом.
Юрист и общественник Виталий Серуканов в разговоре с RT рассказал о том, что в ходе состоявшихся в Прибалтике внутренних консультаций руководство ФБК* было вынуждено признать провал стратегии дестабилизации президентских выборов в России. По данным источников Серуканова, основную вину за неудавшуюся мобилизацию оппозиции пытаются перенести на внутрироссийский актив и экс-руководителей «Штабов Навального»**.
Сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины.
Журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки прокомментировал дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Нутрициолог Катерина Кузина дала рекомендации по составлению рациона при склонности к отёкам. По её словам, прежде всего стоит отказаться от переработанных продуктов, например от колбасы, плавленого сыра, печенья и оливок.
Страны ЕС к 2030 году должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Женщина получила осколочное ранение грудной клетки из-за нового обстрела ВСУ в Белгородской области, другой пострадавший — мужчина с ранениями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас им оказывают медпомощь.
Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тонометры являются приборами домашнего применения, поэтому производители закладывают определённый процент на ошибку.
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут восстановить после очного аудита, но его невозможно провести из-за сложной геополитической ситуации.
Правительство Словении выделит €1 млн на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает Минобороны страны.
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность неправительственных организаций из Канады Munk School of Global Affairs and Public Policy и Norman Paterson School of International Affairs.
Казанский метрополитен перевёз 30,5 млн пассажиров в 2023 году, что на 17% больше, чем годом ранее, заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
Россия требует от Германии официально признать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и другие злодеяния Третьего рейха актами геноцида. Такую ноту Министерство иностранных дел направило в Берлин.
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что свечи зажигания в машине нужно менять своевременно.
Американский журналист Филипп Херш высказался о теме допинга в российском спорте.
Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку, пытавшуюся препятствовать работе избирательной комиссии на выборах президента России.
В городе Конотопе в Сумской области Украины прогремели взрывы.
Областной театральный фестиваль «Рузский софит» состоится в Московской области в конце марта. Его участниками станут 19 коллективов.
Совет глав МИД стран ЕС принял решение о расширении Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине.
Молдавский президент Майя Санду в ходе пресс-конференции заявила, что планирует провести в октябре референдум касательно закрепления в Конституции стремления республики к интеграции в Европейский союз.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 3,8 тыс. электробусов в ближайшие шесть лет.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал роль альянса в нанесении ущерба российскому флоту в Чёрном море и препятствии свободе навигации.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
Делегация представителей правительства Приморского края, а также артисты краевой сцены Мариинского театра посетят столицу КНДР Пхеньян. Визит призван укрепить связи между странами в области культуры, спорта, образования и туризма.
В Удмуртии 17 тыс. жителей приняли участие в очном этапе всероссийского голосования за региональные объекты благоустройства на 2025 год по нацпроекту «Жильё и городская среда».
В Екатеринбурге фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в 2024 году пройдёт в 15-й раз.
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания сообщил, что в Ижевске могут восстановить часы на башне главного корпуса оружейного завода.
Генеральный директор Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Зейн Дангор совершит визит в Киев на текущей неделе в рамках дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, он направил в Москву телеграмму по этому случаю.
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении сделает партнёрам из России новые предложения по вещанию российских каналов.
Правительство России направит регионам 4,5 млрд рублей на закупку медикаментов от гепатита C.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице модернизируют хирургическую службу. Главным трендом стала интеграция цифровых технологий.
В Турции долги отелей перед банками достигли почти $10 млрд. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей туристической отрасли.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мультипликатора Павла Мунтяна* об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересмотреть программу тестирования в преддверии Игр 2026 года после дела Камилы Валиевой.
Актёр и режиссёр Игорь Золотовицкий поделился воспоминаниями о народном артисте России Александре Ширвиндте. Он назвал его уникальным по своему юмору и иронии человеком.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга в Тбилиси заявил о важности Грузии для Североатлантического альянса.
Украинский дрон попытался атаковать автомобиль в селе Горналь Суджанского района, но развалился в воздухе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Владимира Зеленского за то, что тот осмелился критиковать выборы президента России, тогда как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте.
Глава Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба призвал альянс к «ментальному переходу» с мирного времени на время военной угрозы.
Нижегородская область стала одним из регионов — лидеров по числу участников проекта «Мастера гостеприимства». Она вошла в топ-5.
Директор Центра стиля ФГУП «НАМИ», дизайнер, участник разработки и натурного макетирования группы автомобилей для президентского кортежа (проект Aurus) Юрий Черненко рассказал, что электромотоцикл Aurus проходит активные испытания.
Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). С заявлением об этом выступила президент Молдавии Майя Санду.
Врач Московского областного центра охраны материнства и детства, акушер-гинеколог Елена Патафеева рекомендовала не затягивать с постановкой на учёт по беременности.
Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что страна выступает единым фронтом поддержки действующего главы государства.
Российский гимнаст Даниел Маринов считает отказ от отбора на Олимпийские игры правильным решением.
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рекомендовала во время поста добавить в рацион чечевицу.