Трамп оставит США в НАТО, если ЕС раскошелится

Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом пообещал, что США «на 100 процентов» останутся в НАТО, если европейские страны начнут честно платить свои взносы за членство в альянсе, пишет GB News. В эксклюзивном интервью ведущему Найджелу Фараджу экс-президент снова указал, что ЕС наживается на Америке и должен раскошелиться ради её военной поддержки, потому что для него она важнее.

США должны платить свою часть, а не оплачивать всё за других подчеркнул Трамп. По его словам, США оплачивают сейчас девяносто процентов содержания НАТО, а то и все сто.

Ранее Трамп неоднократно упрекал Евросоюз в невыполнении финансовых обязательств и предупреждал, что в таком случае США не станут защищать союзников в случае угрозы со стороны России. В интервью кандидат от республиканцев подчеркнул, что благодаря его прошлым заявлениям альянс стал сильнее, а другие страны начали более справедливо относиться к Америке.