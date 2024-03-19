Трамп оставит США в НАТО, если ЕС раскошелится

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Politico: Франция вслед за Польшей решила нанести торговый удар по Украине Politico
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WP: «нам нужно больше людей» — американский сенатор призвал Киев отказаться от возрастных ограничений при мобилизации Washington Post
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Французский политик: Макрон ведёт Францию к ядерной войне с Россией Le Figaro
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La Voix du Nord: ВСУ отвечает одним выстрелом на 20 со стороны России La Voix du Nord
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Times: российские «умные» авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ Times
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И это не Россия — в США нашли главного виновного во вмешательстве в выборы Fox News
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Средства ПВО сбили ракету ЗРК Patriot над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили зенитную управляемую ракету С-200 над Курской областью и ещё одну ракету ЗРК Patriot над Белгородской областью.
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В Курске зафиксировали временные перебои с электроснабжением
В Курске зафиксировали временные перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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«Матч ТВ»: Кольцов уехал из «Салавата Юлаева» после разговора на повышенных тонах
Тренер уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов подписал заявление об увольнении незадолго до смерти.
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Путин: избирательная кампания в России проходила цивилизованно
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отметил, что избирательная кампания на выборах президента России проходила цивилизованно.
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Захарова: Франция снова отказывается от своих граждан, отрицая слова Нарышкина
Власти Франции снова отказываются от своих граждан, отрицая слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о присутствии французских военных на Украине Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Байден перепутал Финляндию и Норвегию, рассказывая о новых членах НАТО
Президент США Джо Байден, рассказывая о новых членах НАТО, перепутал Финляндию и Норвегию.
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Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности страны.
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Силы ПВО сбили десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» над Белгородской областью.
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Винер: такие унижения со стороны МОК — это плевок в лицо всему народу России
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала плевком в лицо всему российскому народу запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.
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ПВО работает над Курской областью, где объявили ракетную опасность
Российские средства противовоздушной обороны работают над территорией Курской области. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт.
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«Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об Уткине
Телеканал «Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об ушедшем из жизни спортивном комментаторе Василии Уткине.
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Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС
Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно было бы включить в работу БРИКС. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин.
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В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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Посол России назвал бессмысленной военную помощь Канады Украине
Выделение властями Канады денег для оказания военной помощи Украине — бессмысленная и бесполезная затея. Такую точку зрения высказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
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Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района
Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района.
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Камил Гаджиев: труд Уткина останется у людей в памяти
Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смерть спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина.
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Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдёт в Москве 8 мая
Юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдёт в Москве 8 мая.
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Карпин заявил, что хотел бы остаться на посту главного тренера сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что хотел бы продолжить работу в национальной команде.
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Эсэсовца Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия
Бывшего бойца добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия «За заслуги перед Тернопольщиной» имени Ярослава Стецько.
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В Италии арестовали 16-летнего украинца, нападавшего на мигрантов
Полиция итальянского Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины по обвинению в нападении на мигрантов.
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IBA не будет связана с Олимпиадой-2028, если бокс будет включён в программу Игр
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет связана с Олимпиадой в Лос-Анджелесе в случае включения бокса в программу этих Игр.
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На французском ТВ порассуждали о размещении военных по линии Днепра
Возможную отправку военнослужащих Вооружённых сил Франции на Украину обсудили в эфире телеканала LCI. В качестве эксперта выступил полковник французской армии в отставке Винсент Арбаретье.
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Диана Шнайдер обыграла Винус Уильямс и вышла во второй круг турнира в Майами
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира в Майами (США).
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В Госдепе заявили, что США не намерены посылать войска на Украину
Соединённые Штаты не собираются размещать свои войска на Украине, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
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Кросби выразил соболезнования в связи с гибелью Кольцова
Капитан «Питтсбург Пинвинз» Сидни Кросби отреагировал на новость о смерти бывшего игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.
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Гросси заявил о готовности МАГАТЭ возобновить диалог с Сирией на высоком уровне
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о готовности организации возобновить диалог с Дамаском на высоком уровне.
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Суд в Москве оштрафовал Википедию на 3 млн рублей за запрещённый контент
Компанию Wikimedia Foundation, владеющую русскоязычной Википедией, оштрафовали за отказ удалять запрещённый материал. Соответствующее постановление вынес Таганский районный суд города Москвы.
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В МОК допустили, что изменят хартию для переизбрания Баха на пост президента
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что Олимпийская хартия может быть изменена из-за возможного переизбрания главы организации Томаса Баха.
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Министерство ВС Франции отреагировало на сообщение Нарышкина о планах Парижа
Министерство Вооружённых сил Франции отреагировало на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Париж занимается подготовкой военных для расквартирования на Украине. Французское ведомство обвинило российскую разведку в «массовой дезинформации».
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WP: кадры с БПЛА ставят под сомнение версию Израиля о гибели журналистов в Газе
Кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом одного из погибших в Газе журналистов, ставят под сомнение версию произошедшего, выдвинутую Израилем. Об этом пишет The Washington Post.
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В школах Ростовской области введут два новых предмета
В учебную программу школ Ростовской области добавят два новых предмета.
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Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов
Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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Ян Непомнящий — о смерти Василия Уткина: голос футбола моего детства
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о смерти журналиста Василия Уткина.
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В Новокузнецке направят 10 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»
В Новокузнецке на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» направят 10 млрд рублей. Средства предназначены для модернизации производства, замены электролизеров, реконструкции блоков очистки и внедрения современных технологий.
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МОК: на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 российских спортсменов
Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что по наиболее вероятному сценарию в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 36 российских спортсменов.
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Губерниев — об Уткине: он был лучшим в профессии
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти журналиста Василия Уткина.
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В Петербурге рассказали о работе по реставрации храмов
В Санкт-Петербурге идут работы по реставрации 23 храмов — за счёт городского и федерального бюджетов, а также на средства благотворителей.
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МОК не считает Игры дружбы соперником Олимпиаде в Париже
Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод высказал мнение касательно проведения Игр дружбы в России.
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Врач Ионова посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые
Врач, психолог Лидия Ионова дала рекомендации постящимся по составлению рациона.
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«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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МОК не потребует от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что не потребует от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.
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Исследование: 46% россиян сдали экзамен в ГАИ с первой попытки
Согласно новому исследованию, 46% смогли сдать экзамен в ГАИ с первой попытки.
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Польский гинеколог во время дебатов об абортах сравнила ребёнка с паразитом
Польский гинеколог Анна Оравец оказалась в центре внимания после того, как заявила, что ребёнок — это «паразит», а аборт якобы безопаснее, чем удаление зуба мудрости.
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Вайцеховская: Уткин умел очень весело говорить о футболе и очень пронзительно — о спорте
Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала новость о смерти журналиста Василия Уткина.
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На складе в Уссурийске произошёл пожар
Пожар на складе в Уссурийске локализовали на 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.
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Российских спортсменов исключат из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что российских спортсменов исключат из медальной таблицы на Олимпиаде в Париже.
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Испортившей бюллетени под Калининградом женщине запретили выходить в интернет
Зеленоградский районный суд Калининградской области запретил пользоваться интернетом женщине, вылившей краску в урну с бюллетенями на избирательном участке.
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МОК не допустил россиян до церемонии открытия Олимпиады в Париже
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже.
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Пушилин: пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку
Донецк и Горловка подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате этого пострадали пять мирных жителей.
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Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики на военные рельсы
Cаммит Евросоюза, который пройдёт 21 и 22 марта, должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы и увеличении военных расходов всех стран сообщества, считает глава Евросовета Шарль Мишель.