Fox News: всё складывается в пользу Трампа — при Байдене хаос
Дата выхода в эфир 17 марта 2024 года.
Дата выхода в эфир 17 марта 2024 года.
Зеленоградский районный суд Калининградской области по ходатайству следствия запретил пользоваться почтой и интернетом женщине, вылившей краску в урну с бюллетенями на избирательном участке 16 марта.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Донецк и Горловка подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате этого пострадали пять мирных жителей.
Cаммит Евросоюза, который пройдёт 21 и 22 марта, должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы и увеличении военных расходов всех стран сообщества, считает глава Евросовета Шарль Мишель.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев покинул расположение национальной команды.
В следственном управлении СК России по Кемеровской области организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка.
В Московской области в 2024 году капитально отремонтируют 26 детских садов в рамках президентской программы.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев обсудили ход строительства экопромышленных парков.
В Москве около станции МЦД «Марк» возведут новостройку в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Власти Чехии не планируют направлять военнослужащих на Украину. Информация об этом содержится в сообщении, распространённом пресс-службой Министерства обороны республики.
В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.
Директор по связям с образовательным сообществом IT-колледжа Maxitet Александр Хвостов перечислил основные правила при поступлении в колледж.
Новое исследование показало, что в феврале 2024 года российские банки выдали рекордные 104,5 тыс. автокредитов.
В Минздраве Марий Эл заявили о выделении более 3 млрд рублей на обеспечение населения бесплатными лекарственными препаратами.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» в 2023 году приняла в свой состав 60 новых компаний, заявил генеральный директор Ренат Халимов.
В мэрии Нижнего Новгорода заявили о 120 тыс. жителей региона, принявших участие в масленичных гуляньях.
На телевизионной вышке Симферополя ежедневно будет включаться подсветка, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Студентов с Кубы, из Индии и Мексики познакомили с традициями русской Масленицы в подмосковном университете «Дубна».
Канадская сторона предоставит Киеву военную помощь на сумму $29,5 млн. Об этом сообщил министр обороны Канады Уильям Блэр.
На башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти журналиста Василия Уткина.
Национальная полиция Украины сообщила, что правоохранители задержали в Одесской области восемь уклонистов в рыболовных костюмах.
Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.
В Калязине Тверской области планируют отреставрировать дом XVIII века — объект культурного наследия.
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США).
Российский литературный критик Галина Юзефович прокомментировала новость о смерти журналиста Василия Уткина.
Количество сотрудников предприятия «Нэфис косметикс» в Татарстане, заразившихся сальмонеллёзом, выросло до 57.
Примерно 72% россиян выразили доверие результатам выборов президента, большая часть опрошенных называют итоги достоверными, сообщает ВЦИОМ. Как отмечают исследователи, результаты голосования вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции.
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о смерти спортивного журналиста Василия Уткина.
Российский велогонщик команды BORA — hansgrohe Александр Власов занял третье место на втором этапе многодневки «Вуэльта Каталонии».
Члены международного сообщества должны приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Украинские военные теряют позиции на поле боя из-за бездействия конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву.
Киев оказался на пути к диктатуре. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением касательно новости о смерти российского комментатора и журналиста Василия Уткина.
Пожилая женщина, погибшая при обстреле посёлка Никольское в Белгородской области, помогала бойцам СВО и плела масксети, выяснил RT.
Власти Соединённых Штатов фиксируют постепенное продвижение Вооружённых сил России в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли несколько краж валюты из банковских ячеек.
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, предоставляющее земельный участок для реализации инвестиционного проекта.
Стали известны причины смерти журналиста Василия Уткина.
На четырёх федеральных автодорогах в Свердловской области разместят новые камеры.
Судьба Украины будет зависеть от стран Запада, в первую очередь США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно нападающего красно-белых Квинси Промеса.
В Лабытнанги начали строить 15 многоквартирных домов. В скором времени ключи от новых квартир получат 88 семей, заявила глава города Марина Трескова.
Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.
В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции.
Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.
В Белгороде временно прекратили работу рестораны «Вкусно — и точка» с сохранением зарплаты сотрудникам, это сделано для обеспечения безопасности людей.
Уголовное дело возбудили после пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде.