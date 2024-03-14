AC: Байдену хватило сил на речь в конгрессе — но возраст даёт о себе знать

03:01
«Известия»: российские ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков
В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков.
02:37
Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на президента Мадуро
Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро.
02:28
ЦТАК: Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новый танк северокорейской армии после проведения соревнований среди танковых экипажей.
02:09
Воздушная тревога звучит в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской и Кировоградской областях Украины.
01:49
Экс-морпех Хо: система власти в Киеве может рухнуть к осени
Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег.
01:44
«Атлетико» победил «Интер» по пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Атлетико» победил «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
01:40
РИА Новости: хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности.
01:19
Гол Мбаппе помог ПСЖ победить «Ниццу» в матче 1/4 финала Кубка Франции
ПСЖ нанёс поражение «Ницце» в матче 1/4 финала Кубка Франции.
01:16
Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США
Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.
01:13
Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, в отличие от Европы
США понимают опасность эскалации, поэтому вполне готовы пойти на переговоры c Россией по Украине, в отличие от Европы.
01:08
Путин: мы доказали, что умеем быть вместе, защищая суверенитет и безопасность
Граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность.
01:05
Путин: на выборах предстоит не просто голосовать, а заявить о своих устремлениях
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.
01:02
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов.
00:59
Путин: бойцы на фронте будут голосовать на выборах, подавая всем пример
Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример, заявил президент России Владимир Путин.
00:56
Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма
Участие в предстоящих выборах главы российского государства является проявлением патриотических чувств.
00:53
Путин заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала, заявил, что российскому обществу нужно быть сплочённым, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы.
00:53
«Боруссия» победила ПСВ и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Боруссия» победила ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
00:49
Путин: народ России является единственным источником власти в стране
Единственным источником власти в России является народ, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами главы государства, показанном в эфире Первого канала.
00:45
Адвокат Промеса анонсировала новую информацию относительно задержания футболиста
София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, высказалась об аресте своего клиента в ОАЭ.
00:29
Производитель Milka и Alpen Gold продолжит поставки в Россию в обычном режиме
Производитель шоколада Milka и Alpen Gold ООО «Мон'дэлис Русь» продолжает отгрузки российским партнёрам продукции под этими брендами в обычном режиме.
00:28
Семак: Ивич провёл очень хорошую работу в «Краснодаре»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увольнении наставника «Краснодара» Владимира Ивича.
00:22
Минсельхоз: в Новгороде фермеру грозит суд за издевательство над коровами
Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в большом количестве навоза.
00:17
Умер патриарх Болгарской православной церкви
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит ушёл из жизни в возрасте 78 лет.
00:13
Metaratings: Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял решение отказаться покидать ОАЭ по требованию клуба.
00:12
Путин перед голосованием на выборах президента обратился к россиянам
Президент России Владимир Путин в преддверии президентских выборов обратился к россиянам, отметив, что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.
00:01
Фернандес: «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России
Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказал мнение, что петербургский клуб будет бороться за победу в Кубке России.
00:01
В Госдуме предложили перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства от реализации продуктов деятельности иноагентов в пользу России, в том числе в целях финансирования специальной военной операции. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.
00:00
Кассис: Швейцария нацелена включить Россию в переговорный процесс по Украине
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью телеканалу SRF, что целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс.
23:53
МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом, информирует МЧС России по региону.
23:52
Мележиков: теперь проблемы Промеса — это проблемы «Спартака»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об аресте нападающего красно-белых Квинси Промеса.
23:46
Ганчев: отказывающиеся уезжать жители харьковских сёл уходят в партизаны
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Однако те, кто остаётся, уходят в партизаны.
23:39
Замглавы МИД России Галузин обсудил в Турции вопросы вокруг украинского кризиса
Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Турции Бурак Ачкапар обсудили в Анкаре вопросы, касающиеся украинского конфликта.
23:37
Губерниев — об аресте Промеса в ОАЭ: а мы думали, ему там халву и пряники дадут
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заключение нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
23:28
Почти 700 млн рублей планируют выделить на подготовку к юбилею Кирово-Чепецка
Сотрудники оргкомитета по празднованию 70-летия Кирово-Чепецка одобрили план юбилейных мероприятий почти на 700 млн рублей, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
23:21
Соболенко проиграла Наварро в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).
23:17
Алдонин: Ивича могли уволить, потому что он интересен «Спартаку»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение, почему главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич был отправлен в отставку.
23:17
В МИД Польши объявили о решении завершить миссии более 50 польских послов
В Министерстве иностранных дел Польши объявили, что власти приняли решение завершить миссию своих послов в более чем 50 странах.
23:06
Политик Филиппо: договор о безопасности Парижа и Киева приведёт Францию к краху
Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом рискует привести Францию к краху.
23:04
Боец ВС России рассказал об эвакуации подбитого вертолёта с поля боя
Военнослужащие ремонтно-эвакуационной бригады Вооружённых сил России вывезли с поля боя подбитый вертолёт в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения с украинскими войсками.
23:00
Андреева победила Хибино и вышла в 1/4 финала в Чарльстоне
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в четвертьфинал в Чарльстоне (США).
22:53
В США пожаловались, что RT и Sputnik распространяют «антиамериканские нарративы» в мире
Глава Южного командования американских Вооружённых сил Лора Ричардсон пожаловалась, что RT и Sputnik распространяют «антиамериканские нарративы» на аудиторию по всему миру.
22:52
Личка — о поражении «Динамо» от «Зенита» в Кубке России: у нас не было мыслей в атаке
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
22:50
Forbes: ещё несколько украинских военных могут стать послами
Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих, говорится в публикации украинской версии журнала Forbes со ссылкой на источники в правительстве.
22:44
Белый дом: Байден проинформирован об интервью Путина Киселёву
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден проинформирован об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву.
22:37
Прокуратура Нидерландов опубликовала заявление об аресте Промеса
Окружная прокуратура Амстердама выступила с заявлением касательно ареста нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
22:33
InfoBRICS: солдаты ВСУ испытывают страх, потому что ими командует Сырский
Украинские военные боятся из-за того, что ими командует главком Александр Сырский, который готов бросать людей в «мясорубку». Об этом говорится в материале аналитика Драго Боснича для InfoBRICS.
22:29
ЕП не согласовал идею ЕК продлить свободный ввоз товаров с Украины на год
Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза в Европейский союз товаров с Украины на год.
22:20
De Telegraaf: Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
Нападающий «Спартака» Квинси Промес был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов.
22:15
Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Динамо» и выйти в полуфинал Кубка России
«Зенит» нанёс поражение «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
22:11
Австрия не представила посольству России фактов вины высылаемых дипломатов
Австрийская сторона не представила каких-либо доказательств нарушений со стороны высылаемых дипломатов России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Австрии, опубликованного в Telegram.