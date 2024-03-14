AC: Байдену хватило сил на речь в конгрессе — но возраст даёт о себе знать

Успешное выступление Джо Байдена перед конгрессом США не решит проблему его возраста в преддверии президентских выборов. Несмотря на активную поддержку со стороны СМИ, со временем здоровье главы Белого дома будут только ухудшаться, пишет обозреватель Джеймс Энтл на страницах The American Conservative.

С момента энергичного выступления Джо Байдена с речью «о положении страны» в конгрессе США сторонниками Демократической партии были предприняты согласованные усилия, чтобы решить «проблему возраста» действующего главы Белого дома, сообщает The American Conservative. Дружественные американскому президенту СМИ были благосклонны в освещении состояния здоровья самого пожилого руководителя Соединённых Штатов за всю историю государства.

Байден довольно хорошо справился с более чем часовым подготовленным заранее выступлением, однако в случае неудачи это создало бы череду дополнительных политических проблем для него как выдвиженца от Демпартии в предстоящей президентской гонке. Как ни странно, самые заметные оговорки у Джо Байдена возникают во время рутинных мероприятий, за которыми в основном пристально следит ограниченный круг журналистов.

Согласно указаниям минюста, находящемуся у власти Байдену невозможно предъявить обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами по причине его плохой памяти и чисто гипотетически вынесение такого приговора может произойти, когда американскому президенту исполнится 86 лет. Демократы могут успокаивать себя, что якобы состояние здоровья Байдена является удовлетворительным для его второго подряд президентского мандата, однако со временем ситуация будет только ухудшаться, а не наоборот.