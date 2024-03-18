Fox News: латиноамериканцы предпочли Трампа Байдену

46 процентов избирателей-латиноамериканцев за Дональда Трампа, и только 40 процентов за Джо Байдена, сообщает Fox News со ссылкой на опрос The New York Times. По словам гостьи телеканала, ведущей Voz News Карины Япор, причина проста: последствия политики Байдена — рост преступности и неконтролируемая нелегальная миграция — бьют по латиноамериканцам точно так же, как и по остальным гражданам США.

С нами на связи ведущая и исполнительный продюсер Voz News Карина Япор. Карина, рад, что вы нашли для нас время. Список можно продолжать долго: Лейкен Райли убита, двухлетний мальчик застрелен, пятнадцатилетняя девушка-инвалид изнасилована нелегальным иммигрантом… Консерваторы говорят: «Хватит!» — и, похоже, они правы. Что думаете вы?



КАРИНА ЯПОР, Voz News: Конечно. Спасибо, что пригласили, Трейс, добрый вечер. Как латиноамериканка я хочу сказать, что, конечно же, латиноамериканцев волнует то же, что волнует большинство американцев. Сейчас одна из таких тем — преступность. От нелегальной иммиграции латиноамериканцы страдают точно так же, как и все остальные. Конечно же.



Латиноамериканцы здесь, в США, любят эту страну. Большинство латиноамериканцев любят эту страну. Мы любим закон и порядок. Те из нас, кто прибыл сюда и натурализовался, как я… Я родилась в Мексике и прибыла сюда 19 лет назад, легально, разумеется. И теперь я гражданка США. И меня беспокоит то, что сейчас происходит с нашей страной.



Да.



КАРИНА ЯПОР: Никто из нас не хочет, чтобы преступность росла. И никто из нас не хочет, чтобы в страну прибывали люди, про которых мы не знаем, кто они.



И вы добились успеха, Карина, и мы рады видеть вас в нашей программе. Но я хочу зачитать эту новость с foxnews.com: «Мигрант, обвинённый в нападении на девочек в церкви в Мэриленде, дважды был депортирован». И я думаю, это часть большей проблемы: неважно даже, депортируете ли вы этих людей, граница открыта настежь, и они просто приходят обратно!



КАРИНА ЯПОР: Совершенно верно, Трейс. И должна сказать вам, я несколько лет жила и работала в Эль-Пасо, штат Техас, на границе. До 2013 года. И миграция, которую мы видели раньше, сильно отличалась от сегодняшней. К сожалению, при этой администрации политика кардинально изменилась, и поэтому преступникам легче пересечь границу. Определённо.



Да. Я хочу ненадолго вывести это на экран, потому что у нас заканчивается время…



КАРИНА ЯПОР: Конечно.



Это данные опроса The New York Times по избирателям-латиноамериканцам. Посмотрите! За Дональда Трампа 46 процентов, за Джо Байдена 40 процентов, не определились 14 процентов. Они тяготеют к Дональду Трампу. Это статистическая погрешность? Или вы считаете, что это действительно происходит с латиноамериканцами?



КАРИНА ЯПОР: Я думаю, это соответствует действительности. Должна сказать вам, одна из проблем… Мы, латиноамериканцы, любим Бога, любим наши семьи, мы усердно работаем, мы во многом разделяем ценности американского народа. И одна из проблем, которые у нас были в прошлом, это риторика испаноязычных СМИ. Поэтому мы и создали Voz News, чтобы у латиноамериканцев был консервативный взгляд на новости. Потому что у нас те же ценности, и мы любим эту страну так же, как и вы, и мы очень обеспокоены тем, что сейчас происходит.



Карина Япор, рад был видеть вас в нашей программе. Спасибо, что уделили нам время. Мы вам признательны.



Дата выхода в эфир 17 марта 2024 года.