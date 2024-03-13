WION: Байден или Трамп — в США спорят, кто больше профнепригоден для поста президента

Во время заседания юридического комитета палаты представителей была показана видеозапись, смонтированная из фрагментов, на которых действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп путаются в словах и не могут вспомнить ключевые факты. Эти слушания прошли после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хёра, где говорилось о проблемах с памятью у Байдена. В то же время комитет после просмотра видео объявил Трампа непригодным для того, чтобы занять должность президента, передаёт WION.

Дебаты вокруг возраста и способностей Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа снова попали в новости. Во вторник в юридическом комитете палаты представителей были показаны видеозаписи «дуэли» этих двух лидеров. Фрагменты этих видеозаписей были использованы в качестве доказательств, чтобы продемонстрировать, что они путаются в словах и что их подводит память.



Итак, на заседании комитета, который расследует дело об импичменте Байдена, была показана видеозапись, смонтированная из фрагментов, на которых и Байден, и Трамп не могут вспомнить ключевые факты. В одном из видеороликов, касающихся таких фактов, показано, что бывший президент назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана премьер-министром Турции. Простите, итак, мы говорим о президенте США — а в другом видеоролике показано, как президент Байден обращается к президенту Египта, называя его президентом Мексики.



В то время как продолжают циркулировать вопросы относительно физической формы Байдена, комитет после просмотра видео объявил Трампа непригодным для того, чтобы занять должность президента, добавив, что Трампу необходимо дважды подумать, прежде чем обвинять Байдена в снижении когнитивных способностей. При этом в ходе слушаний республиканец Джейми Раскин раскритиковал Трампа, обвинив его в коррупции и подтасовке фактов.



Итак, что же вообще привело к этим слушаниям? В прошлом месяце прокурор США, мы говорим здесь про Роберта Хёра, заявил о плохой памяти у президента Байдена. Такое заявление вызвало сомнения относительно возможности переизбрания Джо Байдена на пост президента. Выводы прокурора стали частью 388-страничного докалада, касающегося обращения Байдена с секретными документами.



На слушаниях во вторник республиканцы поставили под сомнение выводы Хёра. Сам прокурор, который лично присутствовал на заседании, охарактеризовал свои оценки как необходимые и справедливые. В то же время Республиканская партия жёстко раскритиковала Хёра за то, что он не рекомендовал предъявлять обвинения президенту Байдену по делу о секретных документах.



Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.