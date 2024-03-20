Польский генерал: украинцы проиграют эту войну

По мнению польского генерала Раймунда Анджейчака, Украина проигрывает войну и в конечном итоге потерпит поражение, пишет Exxpress. Боеприпасы на исходе, киевским войскам не хватает 10 млн человек — у страны больше нет ресурсов, и некому воевать. Поэтому он считает, что Польше и Европе в целом надо готовиться к войне с Россией — пара лет на это у них ещё есть.

Генерал Раймунд Анджейчак, до октября 2023 года являвшийся начальником Генерального штаба польской армии, утверждает, что Польша и Европа должны готовиться к войне с Россией, пишет Exxpress. В запасе у них есть ещё два или три года, однако необходимо ясно понимать: «Украинцы проиграют эту войну».

Ещё год назад Анджейчак заявлял: «У нас больше нет боеприпасов для Украины. Наша промышленность не в состоянии отправлять оборудование на Украину и поддерживать наши собственные сокращающиеся запасы: даже санкции не могут остановить Россию». То, что генерал говорит сейчас, ещё более удручает: он видит, что позиции Путина окрепли после президентских выборов в России. Теперь кремлёвскому лидеру многое станет проще, включая очередную волну мобилизации. «Это не сулит ничего хорошего ни Украине, ни Польше», — считает польский генерал.

Ситуацию на фронте он описывает как «очень, очень драматичную». «На войне чудес не бывает»: смена главнокомандующего украинской армии не может изменить сути происходящего. Среди проблем генерал назвал отсутствие полноценных войск, трудности с мобилизацией, ограниченное снабжение техникой и потери, которые несёт украинская армия. «Более десяти миллионов человек не хватает. По моим оценкам, потери исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. У страны больше нет ресурсов, и некому воевать», — подвёл черту Анджейчак.

Он также не исключает войны с Россией. «Многое зависит от нас, будет ли это через два, три или пять лет. Наша задача — устранить угрозу. Время ещё есть, но предстоит сделать ещё очень много», — подчёркивает польский генерал.