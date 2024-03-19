Politico: Франция вслед за Польшей решила нанести торговый удар по Украине

Париж присоединился к требованиям Варшавы продолжить ограничение на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники. По мнению собеседников издания, эта мера нанесёт стране огромный экономический ущерб и вызовет серьёзные сомнения о солидарности ЕС с Киевом.

Париж присоединился к призывам Варшавы сохранить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Тем самым они угрожают сорвать переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, сообщает POLITICO со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в Берлине. Предлагаемое изменение лишит Украину торгового дохода в €1,2 млрд.

«Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, — посетовал один из дипломатов в интервью Politico. — Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

Польское правительство отчаянно пытается подавить массовые протесты фермеров, ключевое требование которых сводится к ограничению украинского импорта. Французские власти сталкиваются с аналогичными волнениями в сельской местности, которые заставили Макрона обратиться в Брюссель, дабы ослабить давление на отечественных производителей, поясняет издание.

В целом между странами ЕС и Европарламентом существует заметный раскол по вопросу о торговле с Украиной. Этот спор, если его не удастся решить быстро, рискует затмить грядущий саммит лидеров блока в Брюсселе и разоблачить их «пустые декларации» о солидарности с Киевом, подчёркивает Politico.