Politico: Франция вслед за Польшей решила нанести торговый удар по Украине
Париж присоединился к призывам Варшавы сохранить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Тем самым они угрожают сорвать переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, сообщает POLITICO со ссылкой на дипломатические источники.
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