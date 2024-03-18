Samnytt: шведские фермеры последовали примеру других европейских аграриев и вышли на протесты

22:24
Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными
Американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными и эта работа продолжится, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
22:15
Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, почему прекратилось общение с европейскими тренерами.
22:07
Белый дом: США будут исходить из того, что Путин — президент России
США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:02
В Уфе проведут международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»
Президент России Владимир Путин дал распоряжение провести международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Уфе.
22:00
Режим опасности атаки беспилотников ввели в Воронежской области
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области.
21:56
В Воронеже при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали восемь детей
В многоэтажном жилом доме в Воронеже произошёл пожар, спасатели эвакуировали восемь детей и десять взрослых.
21:53
Коппинджер: Тим Цзю проведёт титульный бой WBO против Себастьяна Фундоры
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю проведёт свой следующий бой с американцем Себастьяном Фундорой.
21:41
Сперцян: я всегда поддерживал связь с Мусаевым
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера краснодарского клуба.
21:41
Цена нефти марки Brent на бирже выросла до $87 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $87 за баррель впервые с 3 ноября 2023 года.
21:40
Пострадавший при обстреле Белгорода мужчина скончался в больнице
Пострадавший при обстреле Белгорода 15 марта со стороны ВСУ мужчина скончался в больнице, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:33
Боррель: выделенные Киеву €5 млрд можно направить на снаряды по инициативе Чехии
Выделенные от ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:32
Росгвардия сбила БПЛА, которыми ВСУ хотели атаковать предприятие под Белгородом
Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.
21:32
Плеттенберг: «Бавария» готова продать Киммиха летом
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб в летнее трансферное окно.
21:28
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
21:25
В ЕС поддержали использование активов России для Украины, но решение отложено
Главы МИД стран ЕС поддержали использование доходов от замороженных российских активов для поставок оружия на Украину, но окончательное решение пока отложено, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:16
Sky News: участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 тысяч презервативов
Организаторы летних Олимпийских игр в Париже приняли решение раздать спортсменам около 300 тыс. презервативов.
21:15
Гладков: в результате атаки ВСУ в Горьковском погиб мирный житель
Мирный житель погиб в посёлке Горьковский Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:14
Кулеба запросил срочную помощь у ЕС и США для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
21:09
Лидер керченского ополчения рассказал, как поднимали флаг в Крыму в 2014 году
Лидер керченского народного ополчения Виктор Сажин рассказал RT, как поднимали первый российский флаг в Крыму в 2014 году.
21:01
Прокуратура: под завалами горной породы в Приамурье могут находиться 15 человек
Под завалами горной породы на территории золотодобывающего прииска в Амурской области могут находиться 15 человек.
21:01
Ян выбыл на срок до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки и мениска
В команде российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна сообщили, что из-за травмы спортсмен выбыл на срок до девяти месяцев.
21:01
Рябков заявил о прекрасном самочувствии на фоне слухов о госпитализации
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что прекрасно себя чувствует на фоне слухов о госпитализации с инфарктом.
20:55
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён.
20:54
РУСАДА: в 2023 году в МВД передали материалы по 101 спортсмену из-за нарушений
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что по результатам совместной работы с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ направило в правоохранительные органы материалы за 2023 год в отношении 101 спортсмена в целях проверки на нарушения антидопинговых правил.
20:51
На Камчатке две женщины получили на несуществующих детей почти 1 млн рублей пособий
На Камчатке женщины незаконно получили от государства почти 1 млн рублей пособий на несуществующих детей.
20:46
ООН будет взаимодействовать с властями России после избрания Путина президентом
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что всемирная организация продолжит взаимодействовать с властями России после избрания Владимира Путина президентом.
20:40
Тарпищев: Медведев не был свежим к финалу с Алькарасом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в финале с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе.
20:36
В Москве собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для новых регионов
В ходе акции «Москва помогает» жители столицы собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов России, заявила заммэра Наталья Сергунина.
20:36
Врач Косарев рассказал о причинах отёков ног
Кандидат медицинских наук, флеболог Максим Косарев объяснил, почему отекают ноги.
20:36
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
20:36
В Петрозаводске откроют более 120 первых классов в новом учебном году
В школах Петрозаводска в новом учебном году откроют 125 первых классов, заявила начальник управления образования комитета социального развития городской администрации Светлана Пахомова.
20:36
В Самарской области взяли под охрану более десяти объектов культурного наследия
В Самарской области статус объектов культурного наследия (ОКН) получили 12 зданий.
20:36
В ЯНАО предупредили об ухудшении погоды в ряде районов региона 19 марта
Управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение о значительном усилении ветра и метели 19 марта в некоторых районах региона.
20:35
Автоэксперт Колодочкин посоветовал не ездить на зимних шинах весь год
Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что езда на зимней резине круглый год представляет потенциальную опасность для всех остальных участников дорожного движения.
20:35
Профессор Арсенян высказался о перспективах ИИ в сфере образования
Директор Московского областного филиала Президентской академии доктор юридических наук, профессор Арташес Арсенян рассказал о перспективах искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования.
20:35
Тренер Мавлютон посоветовал начинать занятия спортом с небольших разминок
Фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что самостоятельные занятия лучше всего начинать с небольших разминок.
20:35
Червиченко: сборные России и Сербии просто погоняют мяч
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Сербии.
20:35
В Кирове проводят проверку по факту падения глыбы льда на женщину
Следственное управление СК России по Кировской области начало проверку по факту получения травм женщиной из-за падения льда на голову.
20:34
Диетолог Соломатина посоветовала употреблять красное мясо не чаще раза в неделю
Диетолог Елена Соломатина рекомендовала не злоупотреблять красным мясом и употреблять его не чаще раза в неделю.
20:34
В петербургской консерватории рассказали подробности о реставрации
Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев рассказал о ходе реставрации исторического здания.
20:33
Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.
20:33
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -20 °С
Синоптики спрогнозировали в Челябинской области 19—21 марта заморозки до -20 °С.
20:32
Участники переписи воробьёв насчитали в Москве 13 тысяч особей
В ходе первой всероссийской переписи воробьёв в Москве насчитали 13 351 особь.
20:32
Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
В больницы Московской области поступит 22 передвижных рентген-аппарата, заявила заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
20:32
Программу «Заходите на блины» в парках Подмосковья посетили 250 тысяч человек
В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили о 250 тыс. человек, посетивших в 100 парках региона программу «Заходите на блины».
20:31
Жителей Ленобласти призвали голосовать за проекты благоустройства
Власти Ленинградской области призвали местных жителей принять участие в голосовании по благоустройству территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
20:31
В ЯНАО определили средний оклад для полярных строителей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил средний размер зарплаты для полярных строителей.
20:29
Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.
20:29
Жителя Свердловской области будут судить за покушение на жизнь сына
В Свердловской области завершено следствие по делу 69-летнего жителя Ачитского округа, которого обвиняют в покушении на жизнь собственного сына. В ходе ссоры с отцом 45-летний мужчина заступился за мать, за что получил несколько ударов ножом в грудь.