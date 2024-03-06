Republika: польские фермеры против экополитики ЕС — под угрозой не только сельское хозяйство, но и вся экономика страны

Предложения, а точнее требования, которые выдвигает в отношении польских фермеров Брюссель могут разорить не только сельское хозяйство, но и нанести удар по всей экономике государства. В связи с этим сегодня на улицы Варшавы с протестом против вредительской экологической политике ЕС вышли представители различных отраслей, сообщает корреспондент Telewizja Republika.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Здравствуйте. Мы находимся рядом Канцелярией премьер-министра в Варшаве. В 11 часов должен начаться большой протест фермеров, но не только фермеров. Присоединилась «Солидарность» к фермерской солидарности, присоединяются другие объединения, присоединяются охотники, лесничие. Собираются люди со всей Польши. Они выступают против экологической политики ЕС, которая может уничтожить не только сельское хозяйство, но всю польскую экономику.



В 11 часов протест начинается. Делегация должна выдвинуть свои требования в отношении Канцелярии, правительства Дональда Туска. Потом через улицы Варшавы они должны дойти до Сейма Польши. Как я уже говорил, протестующие сопротивляются вредительской экологической политике ЕС, климатической политике, которая якобы призвана спасти мир, спасти климат, спасти землю. «Мир горит», как говорил президент Варшавы Рафал Тшасковский, но реальность несколько иная. Предложения, которые выдвигает Брюссель, и это даже не предложения, а требования, к которым Брюссель стремится принудить польских, немецких, французских, бельгийских фермеров и так далее, приведут к разорению, к уничтожению польской экономики.



Проблема также заключается в программных пакетах — сначала речь шла о пакете Fit for 55, теперь уже говорится о пакете Fit for 90, который должен радикально уменьшить выбросы парниковых газов до уровня 1990 года, когда объёмы промышленности как Польши, так и всей Европы были намного больше. Поэтому эти ограничения будут значительными. И это крайне негативно отразится хотя бы на цене на электричество. Об этом говорила лидер «Левых» госпожа Анна Мария Жуковская в одной из последних программ, о том, что цену на электричество повысят летом, чтобы люди этого не заметили. Можно это так прокомментировать. Следовательно начало протеста в 11 часов и он дойдёт до Сейма Польши. Передаю слово.





Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.