Корреспондент: польские фермеры на границе не пропускают груз для украинских военных

Польские фермеры, заблокировавшие границу с Украиной, не пропускают военные грузовики, которые предназначались для ВСУ. Как пишет «Корреспондент», по словам украинских волонтёров, польская полиция никак не реагирует на ситуацию.

Польские фермеры, заблокировавшие границу с Украиной, не пропускают груз для ВСУ. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал в соцсетях украинский волонтёр Назар Смык.

По его словам, перед пунктом пропуска Медыка-Шегини застряли два грузовика, которые везут четыре автомобиля Daf.

«Это демилитаризованные военные грузовики, которые идут на один из фондов, они уже оплачены. Уже на месте их распределят между бригадами, в частности для 12-й бригады специального назначения. Сказали поляки, что не пропустят. Говорил с посольством, там сказали, что вся граница перекрыта. Полиция пыталась перебросить грузовики на второй пропускной пункт, а там пропускают одну фуру в час, если я туда поеду, то буду несколько суток стоять», — рассказал Смык.

При этом волонтёр отметил, что польская полиция никак не реагирует на ситуацию.

Он добавил, что такая ситуация с задержкой военной техники на границе продолжается с начала зерновой блокады, логистика увеличилась с пяти до 14 дней. Ещё шесть грузовиков и прицепов стоят в Нидерландах уже две недели, потому что перевозчики не могут их забрать.

Как напоминает портал, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.