СТРАНА: Украина теряет миллиарды из-за блокады польской границы

Только за февраль Украина потеряла 8 млрд гривен из-за блокады украинской продукции на польских границах. Как пишет «СТРАНА», накануне торговый представитель Украины провел четырёхчасовые переговоры с польскими чиновниками относительно урегулирования ситуации, однако конкретных результатов они не принесли.

Только за февраль Украина потеряла 8 млрд гривен из-за блокады украинской продукции на польских границах. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Мы сейчас всю армию финансируем за счёт налогов и таможенных платежей. Это то, что не просто забрали из госбюджета, это то, что забрали прямо у армии», — сказал политик.

Накануне торговый представитель Украины Тарас Качка провел четырёхчасовые переговоры с министрами развития и технологии Польши Кшиштофем Гетманом и сельского хозяйства Чеславом Шекерским по поводу разблокирования границы, однако конкретных результатов они не принесли.