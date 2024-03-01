«Перед глазами до сих пор погибшие в Афганистане и Ираке»: экс-министр поддержал отказ Польши отправить солдат на Украину

Сейчас не время и не место обсуждать возможное вмешательство польской армии на Украине, оно стало бы беспрецедентным событием, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Януш Земке. В беседе с Business Insider он объяснил, что Украина не член ни НАТО, ни даже ЕС, а просто-напросто суверенное государство, поэтому участие поляков в конфликте не обойдётся без крови.

Ещё до начала встречи в Елисейском дворце в понедельник появилось несколько заявлений европейских лидеров, которые вызвали серьёзное замешательство. Суть заключалась в том, что некоторые члены НАТО и ЕС заговорили о том, что необходимо рассмотреть возможность отправки собственных солдат на Украину, пишет Business Insider. Об этой идее Польша, однако, и слышать не хочет, подчёркивает портал. В понедельник вечером президент страны Анджей Дуда заявил следующее: «Никаких договоренностей по этому вопросу нет, никакие решения не были приняты».

Во вторник утром в похожем тоне высказался замминистра национальной обороны Цезарь Томчик. «Такого проекта и идеи в Польше нет. Вопросы безопасности нам следует обсуждать в тиши кабинетов, так как это крайне деликатные вопросы», — объяснил он в эфире Polsat News. В свою очередь, находящийся с визитом в Праге, премьер-министр Дональд Туск отрезал: «Польша не планирует отправлять свои части на Украину». «Я считаю, что нам не следует спекулировать о будущем, о том, возникнут ли такие обстоятельства, которые изменят эту позицию. Сегодня мы должны сосредоточиться, по примеру правительств Польши и Чехии, на оказании максимально возможной поддержки Украине в её военных усилиях», — подчеркнул польский лидер.

Построением гипотез на тему такого возможного военного вмешательства также не хотят заниматься эксперты, c которыми побеседовал Business Insider. «Не время и не место играть в игру «Что, если»», — сказал польский генерал, пожелавший остаться анонимным. Другой военный эксперт лишь добавил, что даже если бы каким-то чудом Польша приняла такое решение, то конечно, никто не стал бы затягивать резервистов в армию и отправлять их на фронт. «Более того, в этом плане позиция Польши крайне ясна, поэтому обсуждать нечего», — добавляет он.

Позицию польских властей разделяет и Януш Земке, бывший замминистра национальной обороны Польши. Именно когда он был на этом посту, Польша на оснований решений, принятых на саммите НАТО после событий 11 сентября 2001 года, была обязана направить свои контингенты в Афганистан и Ирак. «Я отчётливо помню похороны польских солдат, которые погибли в ходе этих миссий, нет ничего более страшного», — поделился он в беседе с Business Insider.

По его словам, возможное вмешательство польской армии на Украине стало бы беспрецедентным событием. «Давайте будем помнить о том, что Украина не страна-член НАТО, и даже не ЕС, а просто-напросто суверенное государство. Любая помощь потребует крайне детальных договоров и соглашений. Здесь нет места спекуляциям», — разъясняет бывший замминистра. «Я выступаю категорическим противником такого прямого участия, потому что в таком случае Польша принимала бы участие в войне. Это означает потери. Не бывает войны, которая заканчивается бескровно», — предупреждает он.

Одновременно Земке считает, что Украине необходимо и далее помогать, и для этого существует много возможностей. Кроме уже осуществляемых поставок вооружения, следующим шагом могло бы стать участие в модернизации вооружения, где есть большое поле для манёвра. Также можно сделать ставку на обучение украинских солдат и оказание медицинской помощи «Ведь там очень много раненых, которых необходимо где-то лечить», — резюмировал он.

Business Insider напоминает, что польские солдаты в последние годы участвовали во многих зарубежных миссиях, главным образом по поддержанию мира или стабилизации. Согласно данным Министерства национальной обороны сейчас около 1,4 тыс польских солдат задействованы в миссиях под эгидой ООН, НАТО и ЕС. Речь идёт среди прочего о воинских контингентах в Турции, Косово, Центрально-Африканской Республике, Румынии, Ливане и Латвии.