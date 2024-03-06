Всё указывает на то, что Владимир Зеленский не сделал никаких выводов из ошибок, совершённых ранее в отношении Польши. Более того, за время конфликта он уже привык, что никто ему не отказывает, и напористо вынуждает польские власти разрешить «проблему» польских фермеров, пишет Rzeczpospolita. Польское издание указывает на то, что сейчас решается будущее дальнейшей помощи Украине со стороны западного мира и такая риторика Киева крайне нежелательна.

Владимир Зеленский возвращается к практике оказания давления на Польшу посредством СМИ и прибегает к риторической тактике в отношении Варшавы. Похоже, что он рассчитывает на то, что таким образом он вынудит правительство в Варшаве прекратить протесты на польско-украинской границе. Однако эффект может оказаться полностью противоположным. И по всей видимости, его советники по польским делам не особо сильны, пишет Rzeczpospolita.

Издание ссылается на старую пословицу, в которой говорится, что не стоит раскачивать лодку, в которой сидишь, потому что можешь перевернуться. «К сожалению, власти в Киеве действует наоборот. Они ещё больше раскачивают лодку польско-украинских отношений, в то время как решается будущее дальнейшей помощи Украине со стороны западного мира», — объясняет Rzeczpospolita.

В воскресенье вечером, Владимир Зеленский заявил что ситуация на польско-украинской границе давно вышла за рамки экономики и морали. Он обвинил Варшаву в том, что она использует проблемы «истекающей кровью» страны для внутриполитической борьбы. Польское издание пишет, что украинский лидер по сути выдвигает рискованный тезис, называя проблемы польских фермеров искусственными и приписывая протесты польским политиками. «Всё указывает на то, что Владимир Зеленский не сделал никаких выводов из ошибок, совершённых ранее в отношении Польши», — подчёркивает Rzeczpospolita.

В Киеве прекрасно отдают себе отчёт в то, что проблема на польском направлении возникла не вчера. Эмбарго на импорт украинского зерна было введено осенью прошлого года, когда украинская сельхозпродукция наводнила польский рынок. Это была горячая точка в ​​польско-украинских отношениях. В то же время, в сентябре прошлого года, в ООН Зеленский намекнул на то, что Польша участвует в подготовке сцены для «московского актора». Такой шаг крайне возмутил большинство поляков, которые с самого начала конфликта самоотверженно оказывали поддержку миллионов украинцев. Тогда де-факто дело дошло до заморозки отношений Киева с правительством партии «Право и справедливость». Киев также напрасно рассчитывал на то, что сразу же после смены власти после парламентских выборов конфликт будет исчерпан. Была надежда и на то, что польская новая власть «всё разрешит» и разом положит конец протесту фермеров.

Однако случилось обратное — конфликт лишь обострился, а граница была практически полностью парализована. Зеленский вернулся к старой, опасной риторике в отношении Польши. Рассчитывать Киеву сейчас на смену ситуации после выборов в местные власти в Польше тоже не стоит, потому что он опять неизбежно разочаруется, подчёркивает издание.

Rzeczpospolita напоминает, что с начала украинского конфликта в руках у Зеленского находится абсолютная власть, по сути никто не может ему возразить. Возможно, его раздражает тот факт, что несмотря на столько усилий и его личное участие, в Варшаве так и не могут «решить проблему». Недавно польское правительство также отклонило его предложение встретиться на границе, и это точно его задело.

Всё указывает на то, что в Киеве не хотят смириться с мыслью, что проблема польских фермеров гораздо глубже и несколько слов, сказанных на камеру на пропускном пункте, уж точно её не разрешат. «На кону стоит будущее польского сельского хозяйства, миллионов польских граждан, польской деревни. И это требует длительных переговоров, в том числе и на уровне ЕС. Здесь нет войны, нет военного положения, протесты нельзя запретить», — разъясняет Rzeczpospolita.

«Не дожидаясь результатов этих переговоров, Украина могла бы уже сегодня сделать первый шаг и полностью отказаться от транзита «чувствительной» продукции для польских фермеров. Сам президент Украины недавно утверждал, что лишь 5% украинской сельскохозяйственной продукции экспортируется через территорию Польши. Следовательно, стоит ли эта игра свеч?», — задаётся риторическим вопросом издание.