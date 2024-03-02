Польский генерал: ситуация на украинском фронте шаткая, но вмешательство НАТО чревато третьей мировой войной

Стратегическое преимущество сегодня находится в руках россиян, в то время как у украинской армии уже не осталось ни ресурсов для сражений, ни способных к бою солдат, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. Несмотря на такую сложную ситуацию, он призывает страны НАТО воздержаться от непосредственного военного вмешательства в конфликт, потому что он будет чреват разгаром третьей мировой войны, сообщает Radio Zet.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал слова Эммануэля Макрона о том, что не следует исключать в будущем отправку западных сухопутных войск на Украину. По мнению военного, это, однако, невозможно. «Вхождение какого-либо любого члена НАТО на территорию Украины равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны», — предупредил он. Генерал был удивлён тем, что рассмотрение этой идеи было предано общественной огласке, ведь дискуссия между главами государств проходила за закрытыми дверями,

«Раз никаких обязывающих деклараций не было сделано, нам не следует об этом говорить», — подчеркнул Скшипчак. По его мнению, такого рода дискуссии не имеют рационального оправдания, особенно в контексте того, что сейчас происходит в мире. «Война на Украине — это, безусловно, и наше дело, но мы не можем позволить себе участвовать в этом конфликте военным образом», — объяснил он.

По оценкам генерала, ситуация на украинском фронте становится всё более сложной. «У Украины уже не осталось способных сражаться, потому что не была проведена мобилизация… а помощь со стороны Запада в виде, среди прочего, боеприпасов поступит туда только через полгода. В руках россиян также находится стратегическое преимущество, а у украинской армии по сути уже не осталось ресурсов для сражений», — резюмировал Скшипчак.