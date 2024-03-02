Польский генерал: ситуация на украинском фронте шаткая, но вмешательство НАТО чревато третьей мировой войной
Польский генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал слова Эммануэля Макрона о том, что не следует исключать в будущем отправку западных сухопутных войск на Украину. По мнению военного, это, однако, невозможно. «Вхождение какого-либо любого члена НАТО на территорию Украины равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны», — предупредил он. Генерал был удивлён тем, что рассмотрение этой идеи было предано общественной огласке, ведь дискуссия между главами государств проходила за закрытыми дверями,
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