Kresy: украинки «отблагодарили» Польшу в бандеровских цветах

В очередном перевыпуске шоу «Ищем таланты» на польском телевидении выступила группа украинок из группы «Несемось», они представили экспериментальный танцевальный стиль. Своим номером они, по их словам, хотели поблагодарить Польшу, но «бандеровские» цвета нарядов, в которых танцовщицы предстали перед публикой, не остались незамеченными польскими зрителями, пишет Kresy.

В субботу, 2 марта, на телеканале ТVN вышел первый перевыпуск программы «Ищем таланты», сообщает Kresy. В ней приняла участие группа танцовщиц с Украины «Несемось». «Мы приехали из разных городов Украины. Мы представляем экспериментальный танцевальный стиль», — рассказали они.

На вопрос ведущего, «есть ли у них какая-то миссия, или, возможно, они намерены что-то продемонстрировать своим номером», они ответили следующее: «Мы хотим поблагодарить Польшу». И хотя члены жюри программы положительно оценили их выступление, взгляд пользователей соцсетей оказался более критическим. Их внимание привлекли наряды украинок в красно-чёрной цветовой гамме, отсылающей к бандеровской символике.

Портал напоминает, что феномен популярности красно-чёрного флага среди украинцев начал проявляться в 2014 году в ходе «евромайдана», где, вне всяких сомнений, присутствовала бандеровская символика, в том числе флаг ОУН-УПА*.

Kresy также рассказывает про инцидент, когда в сентябре 2018 года в результате действий пограничников в Дорохуске был задержан украинец, у которого на лобовом стекле грузовика виднелся чёрно-красный бандеровский флаг. И несмотря на то что он утверждал, что это цвета не ОУН-УПА, а украинской футбольной команды, дело попало в прокуратуру.

Также в апреле 2022 года на балконе одного из домов в польском городе Вроцлав развевался красно-чёрный флаг ОУН-УПА. Дело дошло до вмешательства полиции. В итоге флаг был снят и изъят.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



