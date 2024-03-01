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«Надо быть готовым ко всему»: Польша всерьёз восприняла предупреждения России

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Сегодня нет ситуации мира, вечного мира или оптимистического взгляда в будущее. Ситуация крайне напряжённая, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал НАТО и Варшаву готовиться к любому сценарию и начать серьёзно воспринимать заявления Москвы, сообщает Radio ZET.
«Надо быть готовым ко всему»: Польша всерьёз восприняла предупреждения России
AP

«Польша и НАТО должны быть готовы к любому сценарию», — заявил сегодня вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он предупредил о потенциальной угрозе для Польши со стороны России.

Отвечая на вопросы журналистов, министр признал, что его не удивили слова российского лидера Владимира Путина, который предупредил об опасности ядерного конфликта в случае ввода войск НАТО на территорию Украины и заявил, что Запад стремится разрушить Россию изнутри.«Они выступают доказательством российских устремлений, к которым некоторые годами не относились всерьёз, но оказалось, что их необходимо воспринимать очень серьёзно», — добавил он.
 
«Мы уже несколько недель очень отчётливо говорим: Польша и НАТО должны быть готовы к любому сценарию. Сегодня нет ситуации мира, вечного мира или оптимистического взгляда в будущее. Ситуация крайне напряжённая», — повторил он. 
 
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