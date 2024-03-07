WP: украинский импорт и климатические правила ЕС привели к ожесточённым протестам польских фермеров

Польские фермеры и их сторонники провели самую ожесточённую на данный момент акцию протеста против украинского импорта и климатических правил ЕС, сообщает The Washington Post. В результате действий протестующих пострадали несколько полицейских. В итоге полиция применила слезоточивый газ и арестовала более десятка человек.
В Польше прошла самая ожесточённая акция протеста фермеров и их сторонников против импорта из Украины и правил Евросоюза, сообщает The Washington Post.
По данным полиции, некоторые участники бросали камни в правоохранителей и пытались прорваться через заграждения вокруг польского парламента, ранив при этом нескольких полицейских.
В итоге полиция применила слезоточивый газ и задержала более десятка человек, не позволив протестующим прорваться к сейму.
Как поясняет издание, польские фермеры недовольны климатической политикой Евросоюза и импортом продовольствия из Украины. По их словам, всё это представляет угрозу для их источников доходов.
За последние недели аналогичные протесты фермеров прокатились по всему Евросоюзу, напоминает издание. Тем не менее нынешний протест в Польше явно оказался более яростным, чем предыдущие демонстрации в этой стране.
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