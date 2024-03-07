«Поляки это патриоты» — украинские компании массово разоряются в Польше из-за отсутствия клиентов

Для украинского бизнеса в Польше наступили не лучшие времена: многие компании вынуждены закрываться из-за финансовой несостоятельности и отсутствия перспектив, пишет Gazeta Wyborcza. Издание указывает на то, что украинцы, похоже, забыли, что Польша это другая страна, где царит другой менталитет и другие правила, чем на их родине. Более того, есть и «человеческий фактор», потому что поляки это патриоты, которые всегда сделают свой выбор в пользу местной продукции или услуг.

Сейчас украинцы стали активно закрывать свои компании, которые они в массовом порядке регистрировали в Польше после начала конфликта. По их мнению, соседская страна оказалось не лучшим местом для того, чтобы вести бизнес, однако, по мнению экспертов, они просто-напросто допустили слишком много ошибок, пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Галина Халимоник.

В статье она приводит данные Польского экономического института, согласно которым в 2022 году украинцы открыли в Польше 15,9 тыс. новых компаний, а 2023 год и вовсе стал рекордным — тогда их было зарегистрировано 28,6 тыс, чаще всего в таких сферах, как строительство и ремонтные работы, информационные технологии и связь, услуги, торгово-промышленная деятельность и логистика. «Украинцы пришли в сферы, где, по их мнению, они обладали квалификациями и могли предложить качественные услуги», — указывает автор.

Однако теперь они активно стали распродавать целые оборудованные кафе, рестораны, салоны красоты и автосервисы. В качестве основной причины они называют переезд в другую страну, однако потом честно признаются в том, что вести бизнес в Польше крайне сложно, потому что требуется постоянное выполнение всё новых требований и согласований. Неудачное местоположение, отсутствие финансовой подушки для продвижения бизнеса, языковой барьер, высокие налоги и «человеческий фактор» — это главные причины провала бизнеса в Польше среди украинцев.

В одном из польских городов украинский салон красоты открылся в 2022 году и проработал всего два месяца, потому что в его профиле в соцсетях появилась волна ненависти и множество негативных мнений со стороны поляков. Это именно тот «человеческий фактор», который стоит на пути предприимчивых украинцев.

49-летний Николай из украинского города Кропивницкий рассказывает, что приехал в Польшу с женой и тремя детьми за два года до начала конфликта. «Честно говоря, мы устали от коррупции, которая у нас царит, потому что мы тоже занимались бизнесом на Украине. Мы продали всё и уехали в поисках лучшей жизни для наших детей. Сначала мы открыли ремонтную компанию в Польше, но в итоге ничего не вышло. Мы жили за счёт работы на пол ставки и сбережений. От этих денег почти ничего не осталось. Мы рискнули вложиться в магазин одежды и этот бизнес тоже еле-еле держится на ногах. Возможно, я просто-напросто плохой бизнесмен?», — задаётся вопросом он.

Эксперт в области предпринимательства Ирина Ким, которая переехала из Донецкой области уже более шесть лет тому назад, указывает ещё на одну причину неудачи украинцев на предпринимательском поприще. По её мнению, это непонимание менталитета поляков. За долгие годы наблюдения за польским рынком она сделала следующий вывод: «Поляки крайне консервативны в своих взглядах. Они могут один раз посетить новое место из любопытства, но потом всё равно сделают выбор в пользу любимого ресторана, магазина или кафе». Эксперт называет поляков в этом смысле патриотами, потому что, когда у них есть выбор, они почти всегда предпочитают польскую компанию иностранной. Именно поэтому необходимо искать незанятые ниши, а также не жалеть денег на польского администратора и грамотную польскую речь.Украинский бизнес также имеет большие шансы на успех, когда он ведется в тесном сотрудничестве с поляками и пониманием того, что это другая страна, здесь царит другой менталитет и другие правила, чем на родине.

Эксперт указывает и на то, что хотя украинцы действительно готовы браться за новый бизнес и не боятся риска, они часто не понимают, что бизнес должен строиться под нужды клиента, а не владельца. Более того, из-за собственного взгляда на ведение бизнеса украинские компании зачастую попадают в две крайности: либо они ориентируются на украинских клиентов и в итоге вынуждены закрыться, потому что у них недостаточно средств для выживания, либо они нацелены на польскую аудиторию, но с неправильным подходом, неуместными ассоциациями и искалеченным польским языком. Она приводит в пример услугу по мелкому ремонту в доме «муж на час», популярную на украинском рынке, однако в Польше воспринимаемое исключительно негативно.

По мнению Украинского бизнес-клуба в Польше, многих ошибок также можно было бы избежать, если бы украинцы более взвешенно оценивали свои финансовые возможности. На Украине бизнес в краткие сроки может стать прибыльным, в то время как в Польше нужно набраться терпения. «В Польше всё по-другому (…) Я не могу сказать, что все здесь ведут свой бизнес честно, но точно то, что контроль над деньгами в десять раз выше, а риск наказания слишком высок, чтобы игра стоила свеч», — объясняет Ирина Ким.