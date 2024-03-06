Politico: пока польские фермеры блокируют границу, единственным победителем остаётся Путин

Польша блокирует своего союзника Украину, покупая сельскохозяйственные товары у своего врага России, пишет Politico. При этом премьер-министр Дональд Туск пытается усидеть на двух стульях. Он не подавляет фермерские протесты в преддверии региональных выборов и никак не пытается помочь Украине. Тем временем, Россия набирает обороты по экспорту зерна, и главным победителем в этой ситуации опять оказывается Москва.

Протесты польских фермеров на границе с Украиной вбили клин между двумя странами, а премьер-министр Дональд Туск оказался в щекотливой ситуации, пишет Politico. С одной стороны, он позиционирует себя как вернейший союзник Киева. А с другой, выясняется, что российские товары стоимостью миллионы евро беспрепятственно поступают в Польшу, в то время как импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции блокируется на границе.

Польский лидер попытался успокоить общественность, пообещав рассмотреть вопрос о запрете российского и белорусского импорта, поскольку они наряду с украинской продукцией вносят свою лепту в дестабилизацию европейских рынков. Однако уже спустя несколько дней он пошёл на попятную и заявил, что будет добиваться запрета в ЕС.

По мнению издания, такие колебания премьер-министра заставляют усомниться в его способности подавить волнения фермеров. Эксперты считают, что своей неуверенностью Туск лишь подливает масла в огонь.

Утверждения Туска о том, что российские или украинские товары виноваты в бедах польских фермерах, ни на чём не основаны, уверено Politico. Скорее, он говорит это, чтобы создать видимость деятельности.

Российское продовольствие не попадает под западные санкции, и многие страны Евросоюза по-прежнему активно покупают его. И когда недавно Латвия пыталась добиться общеевропейского запрета на импорт сельхоз продукции из России, другие страны парировали, что этот шаг слишком дорого обойдётся Европе.

Пока руководство колеблется, фермерские волнения всё больше усугубляют раскол между Варшавой и Киевом. А главным победителем в торговой войне выходит Владимир Путин, который использует влияние России, как ведущего мирового экспортёра зерна, для ещё большей изоляции Украины, заявляет Politico.

Польские фермеры начали блокаду КПП на границе с Украиной ещё с конца прошлого года. И тот факт, что запрет на импорт украинского зерна уже действует, их не убедил. Они уверены, что товары продолжают поступать в Польшу. Они требуют полного прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения действия Европейского зелёного соглашения.

Туск занят деликатными переговорами внутри правящей коалиции и переговорами с ЕС о выделении миллиардов замороженных фондов. Кроме того, приближаются важные региональные выборы в апреле, на которых решающее значение будут иметь избиратели в сельской местности. Именно поэтому польский лидер позволяет фермерам продолжать блокаду и пытается усидеть на двух стульях.

При этом польские фермеры уже распространили свои протесты до границы с Литвой. Они заявляют, что украинское зерно проходит ребрендинг на территории Прибалтики и уже оттуда поставляется в Польшу. В ответ литовские чиновники обнаружили и здесь руку Путина. По их мнению, Кремль использует польских фермеров как пешек в гибридной войне, чтобы поглубже вбить клин между Киевом и европейскими союзниками.

«Попытка утверждать, что Литва каким-то образом используется в какой-то зерновой карусели, очень похожа на попытки Кремля натравить друг на друга двух крупнейших союзников Украины», — цитирует издание слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис даже обратился к Польше с просьбой вразумить протестующих. «Это очевидно напоминает некоторые гибридные операции, которые интенсивно эксплуатируются российской пропагандой. Я надеюсь, что наши партнёры в Польше видят это так же, как и мы, и мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить обострение», — заявил министр.

Украинские чиновники также пребывают в недоумении. «Как такое возможно, что во время полномасштабного конфликта, санкций и угроз со стороны России, импорт оттуда в ЕС только растёт? Когда граница перекрыта, вы должны подумать о том, кто должен быть на рынке ЕС: украинский фермер или российская сельскохозяйственная компания?», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отмечает Politicо, сельскохозяйственное присутствие России на международном рынке стабильно растёт. Недавно российские производители зерна сообщили, что в прошлом году удвоили экспорт в ЕС и ожидают рекордного урожая в этом году.

Благодаря огромным объемам экспорта Москва снижает мировые цены на зерно. В результате цены в ЕС опустились до самого низкого уровня с 2020 года. По этой причине польским фермерам стало просто невыгодно продавать собственное зерно, однако свой гнев они обратили на Киев.

Эксперты подчёркивают, что российско-украинский конфликт лишь выявил крайнюю уязвимость польского сельскохозяйственного сектора перед международной конкуренцией. И причина тому — десятилетия политического пренебрежения в этой отрасли и отсутствие структурных реформ.

Правительству Туска следовало бы ставить более прагматичные решения, заниматься улучшением инфраструктуры и обеспечением выгодных контрактов для фермеров, а не позволять протестующим вымещать свой гнев на восточном соседе.

Но пока что Туск либо не желает, либо не в состоянии заняться решением этого вопроса.