RMF24: с 1 марта польские перевозчики возобновят протест на границе с Украиной

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AP: республиканцы Южной Каролины не хотят помогать Украине и конфликтовать с Россией Associated Press
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Немецкий эксперт: даже обещанный миллион снарядов не поможет Украине победить Das Erste
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BFM TV: «Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона BFM TV
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Дуда: в НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
Страны НАТО не принимали решение относительно возможности отправить своих военных на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда.
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Дуда: страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО обсуждают передачу Украине современных ракетных технологий.
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Евлоев высмеял поведение Топурии после завоевания пояса UFC
Российский боец ММА Мовсар Евлоев прокомментировал поведение чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.
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«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области слышны взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.
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В трёх областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
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ЧТК: Чехия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину
Чехия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину.
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Бастрыкин запросил доклад после избиения пенсионерки в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установлении обстоятельств избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге.
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Зидан: я хотел бы получить другой опыт в качестве тренера
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о дальнейшей тренерской карьере.
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Посол Макетука: сегодня присоединения к БРИКС ожидают 25 стран
Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил в интервью ТАСС, что в текущий момент 25 государств ожидают присоединения к БРИКС.
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Путин пообещал укреплять ударный потенциал Сил специальных операций
Россия будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения.
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Постпред Эрдан: Израиль хочет передать Киеву системы предупреждения о ракетных ударах
Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.
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Медведев: Симон хорошо разбирается в теннисе
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение начать сотрудничество с французом Жилем Симоном.
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Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
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В России предложили запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.
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В МО подтвердили уничтожение шести снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью
В Минобороны России подтвердили уничтожение дежурными средствами ПВО шести снарядов реактивной системы залпового огня «Град» в воздухе над Белгородской областью.
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Дзагоев — о дальнейшей карьере в ЦСКА: надеюсь, что скоро приступлю к работе
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.
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Украина начала переговоры с Норвегией о гарантиях безопасности
Украина и Норвегия приступили к обсуждению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это следует из публикации, размещённой на сайте Владимира Зеленского.
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Long Warriors победили Libertadores Phygital и выиграли турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу
Завершился турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего.
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QIWI не уверена, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок
Группа компаний QIWI сомневается в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России из-за отзыва лицензии у QIWI Банка. Об этом сообщается на сайте организации.
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ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
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Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошённым
Издание The Guardian написало, что Владимир Зеленский на последних совещаниях стал выглядеть опустошённым.
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Выброшенного на берег в Крыму дельфина увезли в дельфинарий
Дельфина, которого выбросило на берег в Крыму, увезли в дельфинарий.
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Fox News: в конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти
Член палаты представителей США Кен Бак заявил, что в американский конгресс на рассмотрение будет внесена резолюция с призывом об отстранении от власти американского президента Джо Байдена.
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Песков: посещение Путиным матча Россия — Сербия зависит от его рабочего графика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное посещение Владимиром Путиным товарищеских матчей сборной России по футболу.
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Власти Украины сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Информацию об этом предоставил глава совета обороны города Александр Вилкул.
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ВС России за сутки поразили три лодки и семь БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Военнослужащие группировки российский войск «Днепр» в течение суток уничтожили три лодки и семь беспилотников Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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Руководитель Игр Будущего: наши стримы можно посмотреть на 240 различных площадках по всей планете
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказался о трансляции церемонии открытия турнира.
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Столяров: некоторые люди начинают путь киберспортсмена даже с дошкольного возраста
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров ответил на вопрос, с какого возраста стоит начинать карьеру киберспортсмена.
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Москва предупреждала страны НАТО об опасности их участия в боях против ВС России
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона неоднократно предупреждала страны — члены НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против ВС России.
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ВС России разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы группировки «Днепр» разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра, в районе села Золотая Балка.
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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка под Иркутском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.
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PHOENIX победил GZ.QIUXIN в матче группового этапа по фиджитал-футболу на Играх Будущего
Завершился третий день группового этапа «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
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Стоимость биткоина превысила $54 000
Стоимость биткоина превысила $54 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года.
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Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC
Российский боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов высказался о своём следующем поединке.
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В Херсоне вновь произошли взрывы
Во временно подконтрольном Киеву российском городе Херсоне вновь произошло несколько взрывов. Об этом заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
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Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в небе над Белгородской областью
Российская система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сбиты шесть воздушных целей.
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Определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2023/24.
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МО Израиля: жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников
Освобождение всех израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа, является условием для возвращения мирного населения в северную часть палестинского анклава. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
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Мантуров: частные компании дают инновационные решения в оборонной отрасли
Частный бизнес даёт оборонной отрасли инновационные решения наравне с гигантами этой сферы. Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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DS Robotics стала чемпионом Игр Будущего в дисциплине «Битва роботов»
Завершился третий день соревнований по битве роботов на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
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Суд заочно арестовал иноагента Мунтяна за фейки об армии
Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Павла Мунтяна*, создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman, по делу о распространении фейков о ВС России.
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ВВС Израиля нанесли новые авиаудары по территории Ливана
Израильские военные нанесли несколько новых авиаударов по объектам на территории Ливана.
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Столяров пообещал, что амбассадор Игр Будущего Крид выступит в Казани
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров ответил на вопрос, выступил ли амбассадор турнира Егор Крид.
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Столяров — о том, почему Казань была выбрана местом проведения Игр Будущего: это лучший город земли
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, почему Казань была выбрана местом проведения турнира.
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Шольц заявил, что вступление Швеции в НАТО укрепит безопасность Европы и мира
Вступление Швеции в Североатлантический альянс укрепит союз и безопасность Европы и мира. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
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Капризов признан первой звездой недели в НХЛ, Шестёркин — третьей
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Мантуров заявил об адаптации систем РЭБ для машин
Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил об адаптации комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для машин.
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Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open.
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Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах на юге Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.