RMF24: с 1 марта польские перевозчики возобновят протест на границе с Украиной

С января польские перевозчики не дождались никаких конкретных законодательных актов от властей и ограничительных мер в отношении украинских коллег, поэтому, возможно, с 1 марта они вновь возобновят свой официальный протест на границе. Более того, всё это время их можно было увидеть на протестах фермеров, хотя и неофициально, сообщает RMF FM.

На этой неделе Польшу могут ждать новые протесты на границе с Украиной. По информации корреспондента RMF FM Михала Доброловича, с 1 марта польские перевозчики намерены возобновить акцию протеста, которая была официально приостановлена ​​в январе.

Всё указывает на то, что перевозчики из Люблинского воеводства и Подкарпатского воеводства вновь планируют заблокировать пропускные пункты в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Не исключено, что протест распространится на погранпереход в Медыке. Перевозчики жалуются на то, что украинские коллеги вытесняют их с рынка, и с ноября 2023 года они требуют вернуть требования для украинских перевозчиков на получение специальных документов.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Дариуш Климчак напомнил RMF FM, что помнит о требованиях перевозчиков. «Все они выполняются, проблема фермеров и перевозчиков чрезвычайно схожа», — отметил он.

Однако на сегодняшний день польская транспортная отрасль ждёт скорее конкретных законодательных актов, а не обещаний. «Ни законов, ни постановлений нет», — объясняют радиостанции организаторы протестов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. «Мы получили информацию от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который ужесточит проверки украинских перевозчиков, но прошли очередные недели — а проекта у нас нет», — комментирует президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский. Он рассказал, что перевозчики всё ещё продолжают свой протест, но в неофициальной форме.

«Мы видим этих людей на протестах фермеров. Для меня это тоже совершенно несерьезно, мы должны дать шанс правительству реализовать пункты заключенного в январе соглашения. Я против усиления протестов, я против перекрытия дорог, я за решение проблем конкретных сообществ», — негодует Вронский.

RMF FM, однако, считает, что сигналы фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если к четвергу в этом вопросе ничего не сдвинется с места, то масштабы и количество протестов на границе с Украиной лишь увеличатся. Радиостанция также подчёркивает, что убытки от блокирования перевозчиками польско-украинских пропускных пунктов, продолжающаяся более 10 недель, уже составили примерно несколько сотен миллионов Евро.