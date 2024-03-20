Washington Post: без гарантированной помощи Вашингтона Киев ждут мрачные перспективы

США провели 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины на фоне призывов Киева о дополнительных военных поставках. Эта встреча выявила «неприятную динамику» для администрации Байдена, которая пытается возглавить международные усилия по помощи ВСУ, не имея возможности предоставить конкретные гарантии относительно своей собственной будущей поддержки, пишет The Washington Post.

Вашингтон считается крупнейшим поставщиком оружия для Украины. Но, несмотря на месяцы уговоров Белого дома, конгресс до сих пор не одобрил выделение Киеву дополнительных $60 млрд, отмечает издание.

Некоторые законодатели пытаются обойти отказ спикера палаты представителей Майка Джонсона провести голосование по законопроекту. Но пока совершенно не ясно, сможет ли предложение Байдена развеять скептицизм некоторых республиканцев, утверждается в статье.

Пентагон пообещал предоставить Украине новую партию оружия на $300 млн. Но военное руководство предупредило, что дальнейшее опустошение американских арсеналов без их восполнения поставят под угрозу безопасность США, подчёркивает издание.

Тем временем ВСУ экономят снаряды и всё реже пытаются отразить воздушные атаки. На этом мрачном фоне американские чиновники предвидят целый ряд пессимистических сценариев, включая потенциальный коллапс украинского фронта, обращает внимание The Washington Post.

Более того, по словам издания, предвыборная гонка усиливает неопределённость. Ведь её потенциальный победитель Дональд Трамп уже заявил, что откажется брать на себя обязательства по помощи Украине, и предположил, что любая дальнейшая поддержка должна осуществляться в форме кредитов, а не пожертвований.