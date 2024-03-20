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Bloomberg: ЕС продолжит подыгрывать Украине в ущерб собственным фермерам

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Представители Евросоюза достигли предварительного соглашения о продлении приостановки импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. От принятия этого шага руководство блока не остановили даже массовые протесты фермеров, которые требуют ограничить торговлю с Киевом, пишет Bloomberg.
Bloomberg: ЕС продолжит подыгрывать Украине в ущерб собственным фермерам
AP

Представители ЕС достигли предварительного соглашения о продлении приостановки импортных пошлин и квот на украинский экспорт до июня 2025 года. Торговые меры, принятые с началом конфликта, были направлены на поддержку страны, поскольку сельскохозяйственный сектор является жизненно важной частью её экономики, пишет Bloomberg.

В то же время в своём предложении, которому ещё необходимо получить одобрение Европарламента, блок усиливает протекционистские ограничения на ряд «чувствительных» сельскохозяйственных продуктов, включая сахар, кукурузу, яйца и птицу. Эта мера позволяет ЕС ввести пошлины, если приток этих товаров превысит средний показатель за последние два года, отмечает издание.
 
Недовольство импортом сельскохозяйственных культур с Украины стало лейтмотивом фермерских протестов, охвативших Европу в последние месяцы. Участники акции призвали власти ограничить меры свободной торговли, заявив, что они ставят под угрозу экономику блока и подрывают единый рынок, напоминает Bloomberg.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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вооруженный конфликт Европа парламент пошлины сельское хозяйство Украина
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