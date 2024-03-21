Расхождения по украинскому конфликту приводят к беспрецедентному охлаждению отношений между Прагой и Братиславой. Словацкий премьер критикует чешские власти за то, что они поддерживают ВСУ и тем самым лишь способствуют кровопролитию, пишет The Washington Post.

Украинский конфликт раскалывает чехов и словаков — или, по крайней мере, их правительства. В последнее время на первый план вышли заметные разногласия между Прагой, настойчиво поддерживающей Киев, и Братиславой, сохраняющей дружеские отношения с Москвой, пишет The Washington Post.

После окончания холодной войны и последующего разделения Чехословакии две возникшие страны сохраняли тёплые отношения, даже когда их правительства придерживались разных политических взглядов. Но разногласия по поводу помощи ВСУ привели к «беспрецедентному разрыву», отмечает издание.

В этом месяце пропасть между ними увеличилась после того, как Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой. Поводом послужила встреча словацкого министра иностранных дел с его российским коллегой.

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал главу чешского правительства Петра Фиалу за нарушение традиции. Он обвинил Прагу в том, что она ставит под угрозу связи со своими историческими братьями и заинтересована в затягивании кровопролития на Украине.

Фицо уже не первый раз бросает вызов мнению западного истеблишмента по поддержке Киева. Он выражал сомнения, что США и их союзники действительно хотят добиться мира, и называл стратегию по ослаблению России с помощью Украины «неработающей», подчёркивает The Washington Post.