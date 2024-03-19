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Обозреватель La Razón: украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен мир, а не оружие

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Зеленский, несмотря на проигранный в результате неудачного контрнаступления конфликт, вместо попыток добиться мира продолжает просить деньги и оружие, пишет обозреватель La Razón Луис Мария Ансон. Однако украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен настоящий мир, пусть даже за счёт уступки территорий.
Обозреватель La Razón: украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен мир, а не оружие
AP
Украине нужны мирные переговорщики, пишет обозреватель La Razón Луис Мария Ансон.

Зеленский, вместо того чтобы искать мирные решения, лишь вновь и вновь просит больше оружия и денег.

Несмотря на то что контрнаступление привело к поражению в конфликте, Зеленский не просит международное сообщество о переговорах для урегулирования ситуации, а продолжает вести военные действия с тупым упорством и серьёзным риском спровоцировать «вооружённые последствия неисчислимого масштаба».

По мнению автора, Зеленскому ради общих интересов придётся уступить России территории.

«Украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен настоящий мир даже за счёт территорий — кстати говоря, русскоговорящих, — прежде чем страна истечёт кровью в войне, в которой нельзя победить. Пришло время для работы дипломатов и для установления достойного и стабильного мира между всеми», — пишет Луис Мария Ансон. 
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источник
La Razon Испания Европа
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