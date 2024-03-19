Обозреватель La Razón: украинскому народу, страдающему от мании величия Зеленского, нужен мир, а не оружие

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16:02 Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold Российский президент Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций Highland Gold.

16:00 Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с переизбранием Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием.

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15:50 ХАМАС: победа Путина отвечает интересам Палестины и Ближнего Востока в целом Победа Владимира Путина на выборах в России отвечает интересам палестинцев и Ближнего Востока в целом, заявил член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим.

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15:40 Винер — о призыве МОК отказаться от Игр дружбы: мы ничего другого не ожидали Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о политизированности Игр дружбы.

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14:57 Путин поручил ФСБ жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту в России Российский президент Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) жёстко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты в России.

14:55 Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на €500 млн Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €500 млн.

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14:46 Тарасова о призыве отказаться от Игр дружбы: МОК — босяцкая организация Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России.

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14:41 Business Insider: Запад оказался не готов к тяжёлым боям на Украине Запад не готов к сложным боям на фронте в зоне украинского конфликта. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии Соединённых Штатов в отставке Алекса Вершинина.

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14:39 Путин: Россия всегда будет помнить сотрудников ФСБ, погибших во время СВО Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО).

14:34 Путин: нужно наращивать боеготовность погрансил не только на суше, но и на море Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов не только на суше, но и на море.

14:29 Путин: народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что народ России ждёт от спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы.

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