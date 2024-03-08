Польский эксперт: неприязнь к нам среди простых украинцев стремительно растёт

Польский эксперт Адам Эберхардт вернулся из Киева и рассказал, что возмущение поляками заметно не только в украинских СМИ, но и среди простых украинцев. В беседе с RMF FM он признал, что уровень доверия между Киевом и Варшавой существенно упал, более того, Украина «путём истерики» пытается переложить ответственность на третьи страны.

Россия может спокойно «потирать руки», так как протесты фермеров это не только феномен Польши, а это в целом проблема многих стран ЕС ввиду новой экологической политики Брюсселя, говорит эксперт Адам Эберхардт. Более того, по его словам, все страны Центральной Европы, и особенно Польша, столкнулись с серьёзной проблемой в виде наплыва украинского зерна. Также, по его словам, в настоящий момент в воздухе висит неразрешённый конфликт в сфере транспортных услуг и логистики в регионе.

«Каждый прав и у каждого есть свои нужды. С польской перспективы проблема заключается в том, что Украина получила в одностороннем порядке свободный доступ к рынку ЕС в области продовольственной продукции и услуг», — рассказал аналитик радиостанции RMF FM. Он также указал на тот факт, что к украинцам не применяются ограничения и правила, которые введены в отношении поляков.

Он согласен с тем, что открытие рынка ЕС помогает Украине выжить в условиях вооружённого конфликта, но одновременно замечает, что украинское сельское хозяйство главным образом находится в руках нескольких концернов, зачастую зарегистрированных за пределами страны.

На вопрос RMF FM возможно ли было избежать этого спора, Адам Эберхардт ответил следующее: «Я думаю, что можно было не разжигать этот спор. Я полагаю, что заблаговременно можно было в тишине кабинетов искать решения. Я считаю, что обе стороны слишком эмоционально реагировали. Особенно эмоционально прореагировала украинская сторона, будто она может навязывать собственные условия. Эта речь президента Зеленского в ООН на тему Польши (…)».

Эксперт назвал такое отношение истерикой и попыткой переложить ответственность внутреннего рынка Украины на третьи государства, в том числе на Польшу. «Я два дня тому назад вернулся из Киева, и у меня создаётся впечатление, что уровень медийного возмущения в сторону Польши сейчас колоссальный. Он также всё чаще проявляется в критическом осуждении Польши со стороны простых украинцев».

Одновременно эксперт считает, что говорить о том, что от польско-украинской дружбы ничего не осталось, преждевременно. По его оценкам «капитал», который накопила Польша после первого года конфликта, был огромен, но безусловно сегодня он тает в очень быстром темпе. Он полагает, что многое в этом плане будет зависеть от развития ситуации в перспективе ближайших недель, месяцев, будет ли этот спор и далее продолжаться или вовсе наступит его эскалация,.

В беседе Адам Эберхардт также признал, что возможен и сценарий разрядки отношений между странами. Однако добиться согласия будет не так просто, потому что уровень доверия между Киевом и Варшавой существенно упал, в то время как проблемы лишь усугубились. «Протесты фермеров, протесты перевозчиков, которые были лишь приостановлены (...) — это те проблемы, которым чрезвычайно сложно найти решение (...). Любой компромисс на самом деле должен будет включать в себя несколько уровней, слоев договорённостей друг с другом», — пояснил он.

По мнению аналитика, хотя позиция Владимира Зеленского на Украине также слабеет ввиду неудачного контрнаступления, у нынешнего лидера нет серьёзных конкурентов, за исключением военных. Возможно более серьёзной проблемой для него в будущем станет серьёзное давление со стороны Запада, чтобы пойти на уступки и тем самым положить конец вооружённому конфликту с Россией.