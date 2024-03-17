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Independent: британский министр отменил визит в Одессу, опасаясь реакции Москвы

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На днях главе Минобороны Соединённого Королевства Грант Шаппс и командующему британской армией Тони Радакину пришлось отказаться от поездки в Одессу. Спецслужбы Альбиона опасались, что в портовом городе политикам угрожает опасность, поскольку Москва знает об их планах, передаёт The Independent.
Independent: британский министр отменил визит в Одессу, опасаясь реакции Москвы
AP

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу. В качестве причины были указаны опасения относительно того, что России известно о его местоположении, передаёт The Independent.

Во время недавней поездки в Киев Шаппса сопровождал командующий британской армией Тони Радакин. Они встретились с Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде чем отправиться в украинский портовый город.
 
Но незадолго до того, как делегация из Лондона была готова к отъезду, её визит в Одессу был отменён. Причиной стало то, что Москва «узнала об этих планах», и, по утверждению британской разведки, существовала «реальная угроза» того, что Шаппс может стать целью российского ракетного удара, отмечается в статье.
 
В Минобороны Великобритании подтвердили, что его глава отменил поездку «по соображениям безопасности». Представители ведомства также заверили, что произошедшее только усилит «уверенную поддержку», которую Лондон оказывает Киеву, обращает внимание The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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Великобритания Владимир Зеленский вооруженный конфликт оборона Одесса разведка ракета Россия спецслужбы Украина
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