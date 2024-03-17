Independent: британский министр отменил визит в Одессу, опасаясь реакции Москвы

15:20
Посольство России: Латвия отнимает у российских избирателей латвийские документы
В Латвии местные власти ведут проверку документов у российских избирателей, которые пришли проголосовать на выборах президента России — прилегающие к посольству улицы оцеплены силовиками.
15:13
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
15:12
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Николаеве
На Украине в городе Николаеве произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
15:12
Избирательные участки закрылись в ДНР, начался подсчёт голосов
В Донецкой Народной Республике закрылись избирательные участки, начался подсчёт голосов по итогам выборов российского президента. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
15:12
В Прикамье побит рекорд явки избирателей на выборы в современной истории
Явка избирателей на выборы в Пермском крае побила рекорд в современной истории.
15:09
Роналду — об отдыхе с семьёй: близко к раю
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео с отдыха со своими детьми.
15:03
Банк России подал заявление к QIWI Банку
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ЦБ России к QIWI Банку, следует из картотеки арбитражных дел.
15:03
В Москве почти 3,5 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента
Более 3,5 млн человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
15:02
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
15:00
Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.
15:00
Рогов: в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо российского президента Владимира Путина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
14:57
Посол Зиновьев: явка на избирательном участке в Сеуле оказалась выше ожидаемой
Явка на избирательном участке на выборах президента России в Сеуле составила 1156 человек, что существенно выше, чем предполагалось.
14:56
Боец добровольной народной дружины сбил из ружья дрон ВСУ в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов региона сбил из ружья дрон Вооружённых сил Украины.
14:48
Ковальчук не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не включён в состав команды на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом».
14:43
Сальдо: ВСУ выпустили снаряд по детсаду в посёлке Брилёвка в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска выпустили снаряд по территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.
14:38
Велогонщица Лысенко завоевала бронзу в кейрине на Кубке наций
Российская велогонщица Алина Лысенко стала третьей в кейрине на Кубке наций в Гонконге.
14:36
Умер бывший украинский депутат Геннадий Москаль
Бывший украинский депутат Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет, сообщил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий.
14:28
МО: потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении составили более 120 военных
Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Южно-Донецком направлении составили более 120 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
14:25
Тарасова: Хендрикс лучше больше думать о себе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бельгийки Луны Хендрикс о допинге в российском фигурном катании.
14:24
В Мариуполе подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета
Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе (ДНР). Об этом сообщил СЦКК в Telegram-канале.
14:19
Посольство России осудило попытку поджога консульского отдела в Кишинёве
Российское посольство в Молдавии осудило попытку поджога консульского отдела в Кишинёве.
14:18
Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
14:17
Бородавко — о скиатлоне на ЧР: всё-таки болезненное состояние Большунова ощущается
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
14:15
ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области
ВСУ открыли огонь по посёлку Тёткино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
14:14
Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина российское гражданство
Пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
14:11
В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
14:08
Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник Салимгареев проголосовал на выборах
Отшельник Киньягул Салимгареев, который порядка 50 лет живёт в башкирском лесу, проголосовал на выборах президента России.
14:07
Журналиста из Германии впечатлили отстроенные дороги в Запорожской области
Немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, обратил внимание на отстроенные в регионе дороги.
14:07
Кейн отправится в сборную Англии, несмотря на полученную травму
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отправится в расположение сборной Англии по футболу.
14:00
Российские бойцы поразили места сборки и испытаний безэкипажных катеров ВСУ
Военнослужащие российской армии поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны России.
13:55
МО: российские войска пресекли все попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Российские военные за прошедшие сутки пресекли все атаки и попытки проникновения ВСУ на приграничную территорию России, передаёт российское Министерство обороны.
13:55
Кузнецов и Шлейхер победили в синхронных прыжках с трамплина на Кубке Евразийских стран
Россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках с трамплина на Кубке Евразийских стран.
13:50
Георгиев первым из вратарей НХЛ выиграл 35 матчей в этом сезоне
«Колорадо Эвеланш» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
13:49
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
Российские войска в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области.
13:49
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
13:49
ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны России.
13:47
Сотрудники МЧС России спасли 15 рыбаков в Финском заливе
Сотрудники МЧС России спасли рыбаков, дрейфующих на льдине в Финском заливе.
13:46
Лодыгин заявил, что надеется задержаться в сборной России после первого за восемь лет вызова
Вратарь Юрий Лодыгин заявил, что надеется задержаться в сборной России по футболу после первого за восемь лет вызова.
13:43
МИД: дипломаты Британии опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать выборам
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что британские дипломаты опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать проведению выборов президента России.
13:39
Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона.
13:35
Молдавия выразила протест из-за голосования на выборах президента России в ПМР
В МИД Молдавии выразили протест из-за голосования на выборах президента России на территории Приднестровья.
13:34
Российского посла в Бухаресте вызвали в МИД из-за высказываний о румынском золоте
Российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии в связи с высказываниями о проблеме румынского золота, которое было вывезено в 1916—1917 годах, сообщили в дипведомстве.
13:32
Мостовой: если Семака поставить в «Урал», то он никогда там не станет чемпионом
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
13:27
Лунёв — об отношении к русским в Германии: в городе бывали случаи — провокации, жесты
Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношении немцев к россиянам в Германии.
13:23
Минобороны Испании: с каждым днём ситуация для Украины становится всё сложнее
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что с каждым днём ситуация для Украины на фронте становится всё сложнее.
13:18
Голосование в посольстве России в Кишинёве возобновили после ЧП
Голосование на выборах президента России возобновилось на территории посольства в Кишинёве после ЧП с зажигательной смесью, заявил представитель дипмиссии Анатолий Лошаков.
13:15
Захарян — о первом голе за «Реал Сосьедад»: телефон разрывался
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свой первый гол за испанский клуб.
13:13
Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Фиорентиной» в Серии А
«Аталанта» опубликовала заявку на матч 29-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».
13:11
Росгвардейцы уничтожили РСЗО RM-70 Vampire, готовящуюся к удару по Белгороду
Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.
13:03
Подполье в Одессе провело диверсию на складе дронов ВСУ, уничтожено 50 БПЛА
Члены пророссийского подполья в Одессе провели диверсию на складе беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщил представитель подполья.