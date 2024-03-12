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Daily Telegraph: Запад — это покойник, которого уже не реанимировать

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лондон и его союзники по НАТО постоянно бьют тревогу о внутренних и внешних проблемах. Но за этими предупреждениями не следует никаких конкретных действий, что вызывает подрыв демократии и разочарование среди западных избирателей, которые всё чаще поддерживают националистические силы, пишет обозреватель The Daily Telegraph Роберт Тумз.
Daily Telegraph: Запад — это покойник, которого уже не реанимировать
AP
Запад стал трупом, который уже поздно реанимировать, пишет обозреватель The Daily Telegraph Роберт Тумз. 

Британские политики, генералы и дипломаты постоянно говорят о внутренних и внешних угрозах, слабеющей армии и усиливающихся врагах. Но за этими предупреждениями не следует никаких действий, сетует журналист.
 
По его словам, подобные или даже худшие недостатки наблюдаются в других западных странах.
 
Правительство Германии обещает преобразовать бундесвер, но ничего не происходит. Эммануэль Макрон разыгрывает «пантомиму» для французской аудитории,  переходя «от умиротворения к угрозам в адрес Путина». Дональд Трамп хвастает, что позволит русским делать «всё, что они, чёрт возьми, захотят» со странами НАТО, которые не платят свои взносы.
 
Проблема Соединённого Королевства и его союзников заключается в том, что в них перестал существовать широкий общественный консенсус. Многие государственные и международные организации оказались под контролем «активистов», которые обладают властью, но зачастую оказываются неподотчётными народу, считает публицист.  
 
В результате уважение к политикам и даже к самой демократии продолжает двигаться вниз. Обостряющееся недовольство избирателей в Германии, Италии, Нидерландах, Франции и США выливается в рост поддержки радикальных партий и кандидатов, поясняет автор статьи.
 
«В XVIII веке учёные увлеклись «гальванизмом», стимулируя движения тела электрическим током. Но гальванизировать труп им не удалось. Неужели мы и большая часть Запада настолько раздроблены и лишены лидеров, что остаёмся инертными перед лицом опасности, сколько бы шока мы ни испытали?» — риторически спрашивает Тумз.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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