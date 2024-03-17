The Guardian: отправить на Украину — власти Британии придумали новый способ утилизации «грязных» авто

В Лондоне придумали новую схему утилизации старых автомобилей, не соответствующих страндартам по выбросам, пишет The Guardian. Теперь их можно не сдавать на металлолом, а направлять напрямую Украине и при этом получить компенсацию до £2 тыс. Для запуска программы потребовалось время, чтобы убедить мэра Лондона, который согласился на этот шаг только после того, как его обвинили в поддержке российских интересов.

В Лондоне запустили новую схему утилизации автомобилей, не соответствующих стандартам зоны со сверхнизким уровнем выбросов, сообщает The Guardian. Теперь вместо сдачи на металлолом их можно передать напрямую в помощь Украине.

Изначально это предложение было озвучено более года назад, однако потребовалось время, чтобы убедить мэра Лондона Садика Хана и получить одобрение департамента транспорта. По новым правилам владельцы таких автомобилей, фургонов и микроавтобусов, проживающие или имеющие бизнес в столице, могут не только помочь Киеву, но и получить компенсацию за утилизацию — до £2 тыс. за каждое транспортное средство.

Как поясняет The Guardian, владельцам авто необходимо прежде всего подать заявку в организацию British Ukrainian Aid, чтобы получить одобрение. После этого волонтёры заберут автомобиль и проедут на нём через всю Европу для доставки по месту назначения и использования вблизи линии фронта. Эту схему уже поддержал мэр Киева Кличко.

«Украина стремится к такому же высокому качеству воздуха, как и мы, но если вы боретесь за свою жизнь, это не является вашим непосредственным приоритетом», — пояснил изданию Ричард Лофтхаус, которому и пришла в голову эта идея после покупки Ford Ranger, не соответствующего английским стандартам.

Он связался с офисом Кличко, и оттуда уже начали вести переговоры с мэром Лондона о возможности введения программы пожертвования авто в рамках утилизации. В ответ Садик Хан по совету своих юристов сообщил, что любые изменения программы утилизации транспортных средств не входят в его компетенцию. «Экспорт автомобилей на Украину не соответствовал бы юридическому порогу демонстрации выгоды лоднонцам», — говорилось в официальном ответе.

Это письмо с подачи Лофтхауса попало в одну из английских газет, где журналисты поспешили обвинить мэра английской столицы в поддержке российских интересов. В итоге Хан был вынужден обратиться к тогдашнему министру обороны Бену Уоллесу, чтобы призвать правительство изменить закон.

А после того как министр транспорта Марк Харлер заверил, что нет никаких юридических препятствий для введения новой схемы, потребовалось лишь два месяца, чтобы она заработала. Мэр Хан подстраховался и внёс дополнительную лепту, отправив на Украину 50 списанных в утиль машин скорой помощи.

Теперь участники акции надеются распространить этот опыт на другие крупные города Британии.