Times: преступников уже некуда сажать — британские тюрьмы на грани переполнения

Минюст Великобритании предупреждает, что из-за проволочек с принятием закона об изменении сроков заключения тюрьмы уже в ближайшие недели могут оказаться переполненными. В прошлом году кризис с нехваткой мест достиг таких масштабов, что впервые с 1990-х годов был поднят вопрос об использовании плавучих тюрем, напоминает The Times. И эксперты предупреждают, что без срочных мер по его урегулированию это может привести к беспорядкам и разгулу преступности.

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок предупредил премьер-министра Риши Сунака, что задержка с принятием закона, касающегося отмены краткосрочных тюремных заключений, может привести к фактическому отсутствию мест в британских тюрьмах уже через несколько недель. Он также призвал правительство максимально ускорить законодательный процесс, чтобы избежать возможных беспорядков, пишет The Times.



Эпохальный закон, о разработке которого было объявлено осенью минувшего года на фоне беспрецедентного кризиса с переполненностью тюрем, призван заменить тюремные заключения сроком менее 12 месяцев на условные наказания и общественные работы, поясняется в статье. И эксперты предупреждают, что если он не будет принят к началу лета, осуждённых вскоре будет практически негде размещать.



Согласно последним данным Министерства юстиции, камеры большинстве тюрем Англии и Уэльса уже и так заполнены до предела, а общее количество доступных мест составляет менее тысячи. В прошлом году кризис с нехваткой мест достиг таких масштабов, что впервые с 1990-х годов был поднят вопрос о возможности использования дополнительных плавучих тюрем, напоминает The Times.



«Тюрьмы никогда ещё не были настолько переполнены, как сейчас, численность заключённых никогда не была такой высокой, и это создаёт огромную нагрузку на систему, поскольку их приходится перемещать туда-сюда. Законопроект о приговорах крайне необходим», — подчеркнул главный тюремный инспектор Чарли Тейлор. Он также предупредил, что «переломный момент», когда в тюрьмах вообще не останется мест, может наступить в любую секунду.



Предполагается, что кабинет Сунака до сих пор оттягивает принятие закона из-за опасений вызвать новую критику со стороны оппозиции, которая обвиняет власти в том, что они оказались неспособны обеспечить достаточное количество тюремных мест и ставят под угрозу общественную безопасность. В то же время правительство заверяет, что оно реализует масштабную программу по расширению тюрем и все опасные преступники по-прежнему будут находиться за решёткой, заключает The Times.