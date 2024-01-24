Daily Telegraph: в Британии зашкаливает уровень преступности — люди боятся за свою жизнь
Великобритания превратилась в страну беззакония, где люди вынуждены пребывать в постоянном страхе за свою жизнь, пишет The Daily Telegraph. Преступность растёт, доверие к власти угасает. По данным статистики, 45% населения ставят под вопрос эффективность работы системы правопорядка.
Сегодня у большинства британцев есть знакомые, чьи жизни оборвались в результате насилия, с прискорбием сообщает автор статьи. 2024 год начался с череды ужасных поножовщин. Одной из жертв стал 17-летний подросток, которого, «перепутав с другим», зарезали средь бела дня в центре Бирмингема. Врачи скорой помощи предупреждают, что дети получают травмы, «как в зоне боевых действий».
«Мы живём в стране, где политики любят говорить о «справедливости», —сетует автор. «В условиях, когда «свобода» — язык любви правых, а «равенство» — крестовый поход левых, справедливость — практически единственная объединяющая ценность, оставшаяся в нашей стране. Но, как и многие, я полностью утратил веру в британскую справедливость».
The Daily Telegraph сообщает, что одной из причин подрыва доверия к британской системе правосудия стало вынесение слишком мягких приговоров за тяжкие преступления. Общество возмущено рядом скандалов, как в случае, когда педофил получил общественные работы вместо более строгого наказания. Автор призывает консерваторов пересмотреть свою стратегию «слабого правосудия», предусматривающую освобождение тысяч заключённых в попытке облегчить нагрузку на тюрьмы. Всё чаще звучат опасения, что Туманный Альбион стремительно превращается в страну Дикого Запада, в том числе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов, что указывает на явные проблемы с контролем границ.
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