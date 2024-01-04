Washington Times: «многомиллиардная индустрия» — эпидемия магазинных краж приобретает в США угрожающие масштабы

Проблема донельзя распространившегося магазинного воровства, с которой Америка столкнулась несколько лет назад, продолжает обостряться, сообщает The Washington Times. По информации издания, в стране активно действуют ОПГ, специализирующиеся на таких преступлениях, и они ежегодно наносят розничным сетям ущерб в размере $70 млрд.

Магазинное воровство в США при попустительстве местных властей превращается в многомиллиардную индустрию — и разгул мелкой преступности достиг таких масштабов, что крупные ретейлеры теперь вынуждены просить помощи у властей, пишет The Washington Times.

Как уже признают в конгрессе, в Америке с некоторых пор возникли крупные организации, объединяющие профессиональных магазинных воров, из-за которых число магазинных краж растёт беспрецедентными темпами, пишет издание. Воры обносят магазины, в первую очередь забирая дорогие товары, которые легко унести — включая, к примеру, мелкую электронику и дорогие брендовые аксессуары, — а затем передают добычу бандам, которые придают ворованному «приличный» вид и затем реализуют его через маркетплейсы.

По информации WT, проблема затрагивает оба побережья США и приобрела ныне такие масштабы, что ущерб от неё, по подсчётам розничных сетей, превысил $70 млрд ежегодно. Кризис вынуждает ретейлеров укреплять меры безопасности, жертвуя удобством для покупателей: так, отдельные торговые точки теперь хранят товары не в торговых залах, а в подсобных складских помещениях, а на полках выставляют только фотографии продукции, а другие используют специальные «умные» тележки, которые автоматически блокируются при попытке выйти вместе с ними из магазина.

Как отмечается в материале The Washington Times, президент США Джо Байден уже принял специальный закон, обязующий онлайн-магазины значительно тщательнее проверять товары, которые реализуются через них. Ретейлеры назвали эту меру неплохим первым шагом — однако подчёркивают, что законотворцам нельзя на нём останавливаться.

В настоящий момент крупные сети пытаются пролоббировать в конгрессе создание при министерстве внутренней безопасности специального центра по борьбе с магазинными кражами, который мог бы помочь властям федерального и местного уровня координировать усилия, а также собирать статистику по воровству в розничных магазинах.

Принять меры требуют и от местных властей. Губернатор Флориды и потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в прошлом году подписал закон, создавший новые категории уголовных преступлений для злоумышленников, многократно пойманных на кражах в течение ограниченного периода времени. А экс-президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал, заявив, что магазинных воров нужно останавливать при помощи огнестрельного оружия.