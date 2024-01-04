«Беззаконие в обществе»: экс-гендиректор одной из крупнейших розничных сетей США — о причинах разгула магазинных налётчиков

В американском социуме воцарилось «беззаконие» — преступников, которые совершают небольшие кражи, просто не задерживают и не судят, заявил в интервью Fox Business бывший генеральный директор сети Home Depot Роберт Нарделли, комментируя всё усугубляющийся кризис с разгулом налётчиков, грабящих магазины. По мнению Нарделли, пока власти не наведут порядок, розничным сетям придётся и дальше принимать мешающие честным гражданам меры безопасности, включая, например, перенос большинства товаров в закрывающиеся на ключ витрины и кейсы.

А это вы уж точно помните: в 2023 году розничные сети начали войну против обирающих магазины налётчиков, жестокие нападения которых вылились в серьёзные убытки по всем статьям. Получив удар недостачей, магазины наконец проснулись и начали укреплять защитные меры, совершая самые разные шаги: они убирали товары в закрытые витрины — что стало крайне неприятным фактором для добросовестных покупателей, однако у магазинов не было выбора; устанавливали дополнительные камеры наружного наблюдения и нанимали дополнительный персонал в службы безопасности. В некоторых случаях они даже парковали у входов пустые полицейские машины, что стало отличным средством сдерживания.

Так что же — остались ли налёты в прошлом, есть ли такой вариант? Или же они будут свирепствовать и в 2024 году? У меня в гостях с эксклюзивным интервью для Fox Business — человек, который управлял одной из крупнейших сетей в мире: бывший генеральный директор Home Depot и экс-председатель совета директоров Chrysler Роберт Нарделли. Роб, очень рады вас видеть, и с Новым годом вас! Давайте обсудим этот вопрос — я ведь знаю, что вы кое-что тут понимаете, поскольку управляли Home Depot, а там тоже люди, наверное, порой прихватывают пару заклёпок или кто его знает чего ещё: в прошлом году ситуация достигла критической точки и для Walmart, и для Target, и для Nordstrom, и для многих других магазинов, включая небольшие семейные предприятия.

РОБЕРТ НАРДЕЛЛИ, бывший генеральный директор Home Depot: Да уж. С Новым годом вас, Лиз! Очень рад, что могу выступить у вас в эфире в первый день года. К сожалению, на мой взгляд, проблема всё ещё сохраняется. А что касается того, что вы сказали, открывая этот сюжет, — так и есть: Home Depot, Lowe's, Tractor Supply — все эти магазины стали убирать товары под замок. Лично по моему опыту работы с командой Home Depot, когда убираешь всё под замок, как правило, начинаешь терять продажи, поскольку это становится сдерживающим фактором не только для людей, которые хотят тебя ограбить, но и для покупателей, которые хотят посмотреть на товар поближе, потрогать его, пощупать и унести его сразу пробивать, а не просить консультанта открыть витрину и только потом уже идти на кассу.





Мне как-то довелось побеседовать с Тедом Деккером, который управляет Home Depot сейчас и замечательно с этим справляется, а также, как вы упомянули, со многими главами служб безопасности крупных розничных сетей, которые принимали участие в слушаниях в конгрессе. И проблема в том, что у нас по-прежнему беззаконие в обществе и привлекать людей к ответственности за воровство нельзя. Когда я работал в Home Depot, мне повезло — нам удалось навести порядок с недостачей: мы установили в каждом магазине камеры, у нас было специальное помещение, где сотрудники службы безопасности вели наблюдение за обстановкой в магазинах с особо высоким процентом недостачи, — но ведь, Лиз, тогда кража товара на тысячу долларов ещё считалась преступлением, не было ситуации, когда человек мог прихватить баллон с краской или гвоздезабивной пистолет и с ним просто уйти.





К несчастью, Home Depot уже потеряла одного сотрудника. Это был консультант, которого толкнули на пол — он ударился головой о бетонный пол, а ещё один охранник получил огнестрельное ранение. Так что мы по-прежнему испытываем все эти проблемы на розничном уровне. И пока мы не наведём в этом поражённом беззаконием обществе порядок, при котором можно задерживать и судить злоумышленников — а в моё время, с 2000 по 2006 год, мы так и поступали, — мы, к сожалению, так и будем видеть, что магазинам приходится оберегать всё больше товаров, что позволяет отчасти предотвращать воровство, но одновременно, как вы сказали, мешает добросовестным покупателям совершать покупки.

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.