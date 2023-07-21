BFM TV: правозащитники раскритиковали Лондон за создание «плавучей тюрьмы» для нелегалов

Британское правительство намерено поселить около 500 мигрантов на барже в порту Портленда для сокращения расходов на жильё, пишет BFM TV. Правозащитные организации раскритиковали такой проект «плавучей тюрьмы», тогда как в ООН заявили, что Великобритания нарушает международное право в отношении беженцев.

В Великобритании разместят примерно 500 мигрантов на барже Bibby Stockholm в порту Портленда, чтобы сократить расходы на оплату гостиниц, сообщает BFM TV. Такой проект вызвал резкую критику со стороны неправительственных организаций, которые говорят о «плавучей тюрьме».

По словам Министерства внутренних дел, на следующей неделе на баржу отправят «около 50 просителей убежищ». В ведомстве уточнили, что проживающие будут на «самообеспечении», чтобы «минимизировать влияние на местное сообщество». Ранее местные жители выходили на протесты против такого проекта.

Как напоминает издание, во вторник британский парламент принял спорный закон по борьбе с нелегальными мигрантами. Он существенно ограничивает право на предоставление убежища: теперь его откажутся предоставлять тем, кто прибыл в страну нелегально. Правительство также намерено после задержания оперативно высылать мигрантов либо на родину, либо на территорию государства-посредника — например, в Руанду.

ООН решительно осудила принятый Лондоном закон, который «противоречит» обязательствам Соединённого Королевства в согласии с международными нормами по правам человека и беженцев. Британское правительство обвиняет мигрантов в желании незаконно «пройти без очереди» в ущерб тех, кто выбирает безопасные и законные пути. Однако в ООН возразили, что «у большинства спасающихся от войны или преследования нет доступа к таким документам, как паспорт или виза». Кроме того, в организации указывают, что никто не гарантирует мигрантам защиту в странах, куда их вышлют.

Как напоминает BFM TV в заключение, в 2022 году Ла-Манш пересекло рекордное число нелегалов — более 45 тыс. человек. С начала года зарегистрировано свыше 13 тыс. мигрантов, главным образом из Афганистана.